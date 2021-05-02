Глава Чувашии выразил слова соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

Соответствующую телеграмму Олег Николаев направил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«Сегодня в казанской школе произошла ужасная трагедия. Невозможно оставаться равнодушным и безучастным к такому событию. Искренние соболезнования родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил он на своей странице в Инстаграме.

Несмотря на то, что вопросы безопасного пребывания детей в школах находится в поле особого внимания властей региона, в связи с инцидентом в Казани Глава Чувашии Олег Николаев поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности во всех общеобразовательных учреждениях на предмет достаточности предъявляемых к ней требований.

«Безопасность детей на первом месте. Необходимо детально проанализировать ситуацию в каждом муниципальном образовании», – уточнил руководитель региона.

Напомним, сегодня, 11 мая, в казанской гимназии №175 произошла стрельба. В результате нападения на школу погибли семь детей и одна учительница. По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова 12 мая в республике объявлено днем траура по погибшим.