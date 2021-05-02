Станьте участником Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн»

Бессмертный полк 2021 пройдёт 9 мая в онлайн-формате в 15:00 по местному времени во всех регионах России и многих странах зарубежья.

Чтобы принять участие в акции, зайдите на сайт https://2021.polkrf.ru/ или через ресурс «Банк Памяти» https://sber9may.ru/

1. В личном кабинете введите фамилию, имя, отчество героя, его годы жизни;

2. Прикрепите фото;

3. Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за её статусом;

Внимание! Заявку необходимо подать до 7 мая.

Если вы уже размещали данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, можно повторить свою уже одобренную заявку в шествии.

Вы получите уведомление о времени прохождения героя в онлайн-шествии. Кроме этого по окончании шествия можно получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии ваших близких.

Отметим, что общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях.