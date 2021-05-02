В деревне Атнашево продолжают обустраивать мемориальный комплекс

Возле памятника зажегся свет

Мемориальный комплекс «Победа» в деревне Атнашево Канашского района привели в порядок еще в прошлом году. По программе инициативного бюджетирования к 75-летию Победы здесь была проведена масштабная реконструкция памятника, на его плитах увековечили имена всех односельчан, вставших на защиту Родины в Великую Отечественную войну. А в этом году тут решили наладить освещение.

Как рассказывают местные краеведы, из Атнашево на фронт ушли 283 человека, 178 из них сложили головы на полях сражений, лишь около сотни вернулись домой. Раньше на памятной плите были указаны лишь павшие воины, а после реконструкции в списки включили всех участников Великой Отечественной войны. По словам старожилов деревни, из фронтовиков-уроженцев деревни ныне остался лишь единственный участник войны – Нил Гаврилович Морозов. И, несмотря на то, что он живет теперь в Чебоксарах, как и все другие неравнодушные жители деревни, ветеран всегда ратовал за восстановление памятника на своей малой родине.

«Мы должны сохранить имена наших победителей для будущих поколений. Эта доска памяти лишь малое, что мы можем сделать для наших отцов, дедов и прадедов. Уверен, мемориальный комплекс – это хорошее подспорье и в деле военно-патриотического воспитания молодежи», — согласен и почетный гражданин Атнашево, участник венгерских событий Тит Григорьев. Инициатор многих благих начинаний в деревне очень рад, что и взрослые, и юные атнашевцы уделяют памятнику Победы особое внимание: ребята из местных школ вместе со старшими наставниками – сотрудниками библиотеки, местной администрации, учителями – зимой убирают тут снег, осенью и весной проводят субботники, а 9 мая юные часовые несут здесь вахту памяти.

«Теперь и по вечерам в мемориальном комплексе будет светло!» – благодарен Тит Григорьевич, уверенный, что благое дело оценят люди, которые придут сюда поклониться и вспомнить об отваге уроженцев деревни.