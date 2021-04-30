На Красной площади высадят тысячу деревьев и десять тысяч кустарников

В этом году должно завершиться благоустройство Красной площади в Чебоксарах.

Она еще полнее раскроется как пространство для активного и спокойного отдыха. При этом будет сохранена национальная колористика. В планах преобразования Красной площади подразумевалось и масштабное озеленение. Прошлой осенью здесь были высажены липы и ивы, дубы красные и клены пурпурнолистные. Из кустарников: барбарис, кизильник и пузыреплодник.

На втором, весеннем этапе 29 апреля вице-премьер Чувашии Алла Салаева и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков приняли участие в посадке саженцев горной сосны на Красной площади. Причем хвойный «ансамбль» из сосны и можжевельника дополнится кустами бересклета и будет являться частью композиции «Река времени». Сама река будет выложена из камня разных размеров, а ее истоком станет «Символ мудрости» — большая гранитная плита с полусотней древних чувашских символов и узоров. Что интересно, компактные габариты горной сосны позволяют ее использование на небольших участках и хорошо сочетаются с камнем. Использовались саженцы как из местных питомников, так и из питомников Московской и Владимирской областей.

Что касается выбора в пользу горной сосны, то в первую очередь это связано с пожеланиями самих горожан, которые хотели видеть хвойные растения на территории Красной площади. А еще потому, что эти сосны будут заметной отсылкой к нашему Заволжью. Что немаловажно, ибо эти места одни из самых живописных и значимых в нашей республике.

На очереди — детская площадка напротив Центра современного искусства. Здесь будут посажены ивы и спиреи, чтобы создать комфортную среду для детишек. Также обсуждается установка перголы (навес из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца).

«После завершения всех работ на центральной площади разместится более 1000 деревьев и 10000 кустарников разных видов, размеров и форм. Растения подобраны так, чтобы Красная площадь была зеленой в любое время года», — отметил Алексей Ладыков.

В свою очередь вице-премьер Чувашии Алла Салаева считает, что Красная площадь сегодня — не только красивое, но и комфортное место. «Когда-то нас критиковали, называя площадь каменными джунглями, но все делается постепенно. Ландшафтное оформление разработали совместно с дендрологами Москвы, и сейчас территория насыщается зеленью. Появится еще больше уголков отдыха и теневых участков, защищающих от жаркого солнца. Уверена, это привлечет и мам с детьми, и пожилых, и, конечно, наших туристов», — подчеркнула она.

Фото cap.ru

Вечнозеленые хвойные деревья будут украшать Красную площадь круглый год.