Продолжается прием заявок на участие в шествии «Бессмертный полк онлайн»

Подать их можно на сайте организаторов акции, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на сайте «Банк памяти». Можно повторить заявку прошлого года.

В этом году все трансляции онлайн-шествия Бессмертного полка пройдут в один день — 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам с учетом местного времени, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу. Так что наряду с портретами фронтовиков, жители республики могут включить в виртуальную колонну Бессмертного полка фотографии строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей…

Начало трансляции во всех регионах — в 15 часов по местному времени. Как сообщают в Минцифры республики, жители Чувашии смогут увидеть своих родственников-героев в эфире Национального телевидения и на сайте Сурскийрубеж.рф.