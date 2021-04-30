На Аллее памяти в Новочебоксарске вандалы разбили портреты героев

В Новочебоксарске полиция устанавливает злоумышленников, которые разбили планшеты на Аллее памяти в Ельниковской роще, посвященной десантникам знаменитой шестой роты. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы утром первого мая. Напомним, открытие в городской роще Аллеи памяти 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка состоялось в августе прошлого года. Десантники этой роты первого марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни остановили более 500 боевиков. Из 90 бойцов выжили только шестеро. В Новочебоксарске установили планшеты с портретами погибших десантников и описанием их подвига. И вот нашлись те, кому память о героях поперек горла… Полиция проводит проверку и просит всех, кто располагает информацией об обстоятельствах происшествия или лицах, причастных к правонарушению, сообщить в дежурную часть ОМВД России по Новочебоксарску по телефону 73-80-02 или 102.