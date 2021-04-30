Четверо спортсменов из Чувашии добежали до медалей Казанского марафона

В соревнованиях, проводившихся в столице Татарстана, попробовали свои силы более 14 тысяч участников из 67 регионов России и 29 стран. Основная интрига Казанского марафона развернулась на дистанции 42,2 км, на которой выступали элитные марафонцы. Представители Чувашии приняли активное участие в распределении наград — Алина Прокопьева завоевала серебряную медаль женского марафона с результатом 02:36:42, а двукратный бронзовый призер олимпийских игр Татьяна Архипова заняла третье место. Поддержали медальный почин наших титулованных спортсменок еще двое легкоатлетов из Чувашии. На полумарафонской дистанции серебряным призером у мужчин стал Александр Новиков, а у женщин — Ксения Махнева.