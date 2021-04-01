Школьники снимают мультфильм о знаменитых людях Чувашии

«На какой ракете летал Андриян Николаев?»

В небольшой мультстудии «Брио» в Чебоксарах кипит работа: школьники создают мультфильмы об известных людях республики. Кто-то из ребят поправляет фон, кто-то дорисовывает персонажей, а кто-то «пристреливается» и щелкает на фотоаппарат кадры будущих короткометражек. В рамках проекта «Великие люди Чувашии глазами детей» ребята от двенадцати и старше снимают истории об Андрияне Николаеве, Василии Чапаеве, Иване Яковлеве, Зое Парфеновой, Алексее Кокеле.

«Тебе нужно снять эпизод, как автобус подъезжает к ракете», – ставит одному из своих подопечных задачу к мультфильму об Андрияне Николаеве руководитель студии Павел Иванов. Тут же поясняет: в среднем необходимо восемь кадров в секунду. Чуть больше для быстрых объектов, например, для той же ракеты, и чуть меньше – для людей.

У молодой мультипликационной студии (ей всего-то три года) – грандиозные планы. Не так давно на средства гранта Росмолодежи была закуплена необходимая техника и начались съемки. За полгода юным художникам нужно нарисовать и отснять сразу пять мультфильмов. Срок невероятно сжатый, если учесть необходимость тщательной подготовки к написанию сценария и съемкам.

Как объясняет «СЧ» Павел Иванов, дети рисуют все, что должно попасть в кадр – фоны, людей, окружающие их предметы. И значит, прежде чем приступить к съемкам, им пришлось внимательно изучить биографии героев, быт былых времен, архитектуру и даже одежду.

«Андриян Николаев сначала не знал русский язык и говорил только по-чувашски, а в техникум добирался по несколько километров пешком, в лаптях», – делится приобретенными знаниями юный художник Андрей Есипов. Мальчишки и девчонки также выяснили, что, к примеру, посуда в доме будущего космонавта была деревянной, а о чашках с ручками не шло и речи. Подробности быта тех лет дети выяснили, побывав в его доме-музее Андрияна Николаева в Шоршелах. Для уточнения деталей пришлось даже встретиться с племянником космонавта. Просмотрев отснятые кадры, тот коротко одобрил: «Молодцы!» и подсказал несколько моментов.

Большинство фактов из жизни героев мультфильмов известны точно – причем сценаристы старались не использовать Википедию (там-то, отмечают авторы, как раз и встречаются ошибки), а опираться на другие источники. Например, для фильма о Николаеве это электронные архивы, проверенные статьи из интернета, книга учительницы Андрияна Григорьевича «Парень из Шоршел».

Павел Иванов, руководитель мультипликационной студии «Брио»: – Мы снимем истории о наших выдающихся земляках в мультипликационном формате. Уверен, дети будут делиться этими мультфильмами, распространяя информацию среди сверстников.

«О доме Кокеля точной информации мы не нашли, но посчитали, что раз семья была небогатая, то вполне возможно, что крышу можно нарисовать соломенной», – продолжает делиться тонкостями создания мультфильмов Павел Иванов. И рассказывает, что многие детали они уточняли у историков, перепроверяли. Например, даты рождения сестры и брата Кокеля пришлось уточнять в Госархиве. Удалось опровергнуть и расхожее мнение, что Кокель учился у Репина – оказалось, два художника никогда не пересекались.

Рисуют дети гуашью – она достаточно яркая и позволяет исправлять допущенные ошибки. Ребята «с опытом» прорисовывают детали, а новичкам в художественном творчестве доверяют раскрасить фон. И, кстати, благодаря федеральному гранту занятия для школьников бесплатные. Причем каждый может попробовать себя в любой роли – сценариста и художника, оператора и монтажера.

Этап рисования мультфильмов уже вот-вот завершится, впереди съемки. Юным мультипликаторам предстоит освоить приобретенное на средства гранта оборудование: свет, штативы, стол с несколькими стеклами для многослойной выкладки изображений… Неплохо было бы и нагнать упущенное время, говорит руководитель студии, ведь в разгар пандемии школьники ушли на удаленку и производство мультфильмов остановилось.

Почему именно Николаев, Чапаев, Яковлев, Парфенова и Кокель? Авторы мультфильмов отмечают – постарались выбрать представителей разных сфер деятельности, а также восполнить некоторые пробелы в знаниях молодых людей. Скажем, с историей единственной женщины – Героя Советского Союза родом из Чувашии, Зои Парфеновой, знаком далеко не каждый взрослый. Об Андрияне Николаеве снято сразу несколько документальных лент, а вот анимационных фильмов нет. Да и об Иване Яковлеве, несмотря на его известность, до сих пор не было ни одного мультфильма.

Показывать готовые мультики будут в «Чувашкино, в национальной библиотеке и национальном музее республики. В дальнейших планах мультстудии «Брио» – снять историю о Терентии Дверенине, уникальном человеке, авторе кукол, воссоздающих быт Чувашии прежних лет.

Фото: Создавать мультфильмы авторы проекта о знаменитых людях из Чувашии пригласили всех желающих. Задачи нашлись даже для тех, кто не умеет рисовать.