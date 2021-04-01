Девушки в Росгвардии стреляют не только глазами

Представители Чувашии приняли участие в чемпионате Росгвардии по стрельбе среди подразделений Поволжья. Сборная нашей республики показала хорошие результаты.

Соревнования проходили на полигоне войскового стрельбища города Дзержинска (Нижегородская область). В состязаниях приняли участие 180 военнослужащих и сотрудников в составе 20 команд, представляющих соединения, воинские части и территориальные органы. В чемпионате участвовали как мужчины, так и представительницы прекрасного пола, но с одной лишь разницей: если женщинам приходилось демонстрировать навыки в стрельбе только с пистолетом Макарова, то сильный пол дополнительно показывал свое мастерство в обращении с автоматом Калашникова и снайперской винтовкой Драгунова.

В мужской сборной Чувашии хорошие результаты показали Александр Арташин — первое место в стрельбе из пистолета Макарова, и Дмитрий Шагов — четвертое место в стрельбе из снайперской винтовки. А вот среди женщин победительницей личного первенства в стрельбе из пистолета Макарова стала сотрудница Росгвардии из Чувашии Елена Гусева, второе место заняла Ирина Полюшкевич (Пермский край), а третье — еще одна представительница нашей республики Дарья Шмакова.

Победители этих состязаний в июне будут отстаивать честь ПФО на Всероссийском чемпионате Росгвардии по стрельбе, который пройдет в Евпатории.

Фото Управления Росгвардии по Чувашии

«Соревнования — это всегда волнительно. Чтобы чего-то достичь, нужно много работать, в первую очередь над собой», — поделилась впечатлениями от состязаний их победительница, заместитель начальника отдела кадров Управления вневедомственной охраны по Чувашии Елена Гусева.