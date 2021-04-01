В Чебоксарах стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Акция проводится в России накануне Дня Победы уже в шестнадцатый раз. В этом году в Чебоксарах она продлится до 8 мая. Волонтеры уже раздают Георгиевские ленточки на улицах города. О старте акции в социальной сети Instagram рассказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков: «Ребята раздают этот символ Победы и частичку памяти о Великой Отечественной войне на остановках транспорта, у торговых центров, продуктовых магазинов».

Где встретить волонтеров?

28.04.2021 с 16:00-18:00

Остановка «Площадь Республики», остановка «Институт образования», остановка «Мега Молл», универмаг «Шупашкар», торговый центр «Москва»

29.04.2021 с 17:00-19:00

Гипермаркет «МЕТРО», торговый центр «Диапазон», пр-т. Тракторостроителей, 36, остановка «Дом мод», торговый дом «Европа», магазин «Магнит», Энтузиастов, 35

30.04.2021 с 16:00-19:00

Остановка «Дом Торговли», ТРЦ «МТВ Центр», Остановка «Элара», «Юго-западный рынок», ул. Эльменя, 3В, ТЦ «Восточный», пр-т Мира, 6а

05.05.2021 с 16:00-18:00

Торговый комплекс «Победа», Гипермаркет «Лента», Остановка «улица Афанасьева», ТЦ «Питер», ДК «Салют»

06.05.2021 с 17:00-19:00

ТРЦ «Каскад», Остановка «Национальная библиотека», Остановка «Студенческий городок», Универмаг «Шупашкар», Торговый центр «Москва»

07.05.2021 с 16:00-19:00

Дворец культуры им. П.П. Хузангая, Остановка «Дом Мод», ТЦ «Волжский», Остановка «Мир Луксор», Остановка «Институт культуры»

08.05.2021 с 16:00-20:00

Остановка «Площадь Республики», ТЦ «7 холмов», ТРЦ «Мадагаскар», ТК «Южный», Торговый дом «Европа»