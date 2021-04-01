Не пропустивший пешехода автолюбитель сам пошел домой пешком

Водителя «десятки», который не пропустил пешехода на «зебре» автодороги «Чебоксары — Сурское» у поселка Ишлеи, настигла мгновенная карма. Нарушение заметил дежуривший неподалеку экипаж отдельного специализированного батальона ГИБДД.

И тут выяснилось, что нарушитель-то не простой, а «оптовый». Водительских прав 23-летний житель Чебоксар предъявить не смог, сказал, что забыл дома.

Инспекторы «пробили» по базе — никогда их и не получал. «Железный конь» тоже оказался «хромой» — не был зарегистрирован в установленном порядке. Прежний хозяин, продав его, снял с учета, а покупатель — горе-ездок — по понятным причинам не спешил в ГИБДД для регистрации транспортного средства.

В итоге номера «десятки» были изъяты как утраченная специализированная продукция, в отношении же молодого человека были составлены материалы по целому ряду нарушений правил дорожного движения (статьи 12.1, 12.37, 2.18, 12.7 КоАП РФ). Только за езду без прав «нелегалу» грозит штраф до 20 тысяч рублей. К тому же со злополучного для него места, где он «не заметил» пешехода, водителю и самому пришлось топать пешком: машину забрали на штрафплощадку.