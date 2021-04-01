С 26 апреля по 30 мая жители республики выбирают общественные пространства для благоустройства

Набравшие наибольшее число голосов объекты будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На протяжении пяти недель, до 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству.

«Запускается один из самых востребованных сервисов обратной связи с жителями — единая всероссийская платформа по голосованию за объекты благоустройства. Этот проект позволит использовать технологии «умного города» для более продуманного формирования городской среды, — отмечает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. — Благодаря платформе россияне смогут принять участие в составлении плана по благоустройству. Их голоса могут повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь».

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты в его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году. Проголосовать можно будет на сайте платформы za.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуги». Проголосовать помогут и волонтеры проекта. Всего по всей стране консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование будут около 13 тысяч добровольцев.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями.