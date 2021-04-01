Посевная набирает темпы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Яровой сев ведется в хозяйствах 20 районов республики, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии. На 8,2 тыс. га уложены в почву семена зерновых культур, на 430 га — горчицы, на 337 га — семена однолетних трав.
В Вурнарском районе также приступили к посадке картофеля, в Батыревском районе сеют лук-чернушку. Под урожай 2021 года было посеяно 100,5 тыс. га озимых зерновых на зерно и зеленый корм. Их состояние в течение зимнего периода оценивалось как хорошее и удовлетворительное. Одновременно в хозяйствах идет их подкормка. На 90% площадей эта работа выполнена в Батыревском районе, на 91% — в Козловском.
Земледельцы стремятся удержать влагу в почве посредством боронования. Оно развернулось почти повсеместно на посевах многолетних трав.

Опубликовано: 26 апреля 2021 г.


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