Еще один островок чувашской культуры и истории появился в Татарстане

В селе Савгачево Аксубаевского района начал действовать краеведческий музей «Чăваш çурчӗ». Демонстрируется в нем не только убранство старинной чувашской избы, здесь представлены предметы быта, утварь, одежда и обувь.

Сохранением культурного наследия своей малой родины, сообщают татарстанские СМИ, озаботились местные библиотекари Наталья Сергеева и Надежда Ипеева. Сельчане инициаторов поддержали, передав им старинные вещи музейного значения. Не остались в стороне и жители соседних деревень. По их словам, музей — это память о жизни предков, показывающий их образ жизни, быт, традиции и обычаи.

К тому же Савгачево — не совсем обычное селение, а деревня некрещеных чувашей. По рассказам, основана она в середине 18 века выходцами из села Савруши, на чувашском имеет два названия: Чăвашьел, Анатриял. Жители относились к категории государственных крестьян, занимались земледелием, разведением скота. И вплоть до середины 19 века придерживались старой чувашской веры.

По мнению ученых, исламизация, христианизация селений нынешнего Аксубаевского района проходили позже (они находились в отдалении от больших городов и крупных рек) и встречали яростное сопротивление местного населения. Поэтому чувашам Закамья удалось сохранить древние традиции. В Савгачево сегодня верна им половина жителей. По Переписи 2010 года в селе проживает 672 человека. Конфессиональные группы занимают разные концы села и имеют отдельные кладбища.

Появление «Чăваш çурчӗ» для жителей Чăвашьел стало большим событием. По случаю открытия в селе устроили настоящий праздник, где собрались и стар и млад, было много гостей. В стенах музея звучали чувашские песни в исполнении участниц ансамбля «Молодые сердца», работников Савгачевского и Урмандеевского домов культуры, учащихся Савгачевской средней школы.

Руководитель чувашского национально-культурного центра Аксубаевского района Роза Чентаева, открывая мероприятие, поблагодарила земляков за трепетное отношение к истории родного края. Музей, по ее словам, это место хранения памяти людей, и особенно он важен для подрастающих поколений. Так как именно им предстоит передавать эту память потомкам.

СПРАВКА «СЧ» В Татарстане, по различным оценкам, живут около 15 тысяч некрещеных чувашей, из них 3 тысячи в Аксубаевском районе.

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Старинные чувашские наряды жители села не только экспонируют в музее, но и с удовольствием примеряют их сами…