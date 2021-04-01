В Шумерле обсудили нехватку медицинских кадров и качество образования

Как привлечь специалиста?

Так совпало, что в День местного самоуправления, 21 апреля, вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева вместе с командой руководителей министерств социального блока посетили Шумерлю и Шумерлинский район.

В ходе визита в муниципалитет большое внимание было уделено двум отраслям — образования и здравоохранения. Высокие гости посетили среднюю школу № 3, где прошел семинар-совещание «Векторы развития системы образования города Шумерли и Шумерлинского района». Еще до начала делового разговора вице-премьер осмотрела школу, пообщалась с учащимися во время интерактивного урока химии.

Не привыкшие к такому вниманию, ученики скромно признавались в любви к столь сложному школьному предмету, связывая свой интерес к химии выбором будущей профессии. Надо сказать, что кабинет химии оснащен современным лабораторным оборудованием, что стало возможным благодаря реализации республиканского проекта «Наука в школу» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Сам семинар, на котором собрались директора школ и заведующие детскими садами, прошел более чем продуктивно. Речь здесь шла в том числе и о комплексной модернизации инфраструктуры образовательных организаций, которая включает капитальный ремонт зданий, благоустройство прилегающих территорий, спортивных площадок и ограждений. «Значительные средства, порядка 500 млн рублей, в течение ближайших пяти лет планируется направить на укрепление материально-технической базы учреждений образования города Шумерли, проведение капитального ремонта зданий», — отметила Алла Салаева.

АЛЛА САЛАЕВА,

вице-премьер — министр образования Чувашии: «Послание Президента России очень значимо, потому что в нем определены основные векторы развития. Для нас важно, что большое внимание уделено развитию социальной сферы. Президентом также поручено выделить средства на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов».

Особое внимание уделено повышению качества образования. Дети, которые обучаются в городах и селах по всей республике должны иметь такие же условия для получения образования, как и их сверстники в Чебоксарах. «Мы посмотрели, какие классы открывать, какие лаборатории, что в перспективе планировать и проговорили с директорами и учителями, как мы это сделаем», — сказала министр образования.

Помимо этого Алла Леонидовна вместе с министром здравоохранения республики Владимиром Степановым посетила Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр, который обслуживает пациентов не только из Шумерли, но и из Шумерлинского, Порецкого, Вурнарского, Аликовского и Красночетайского районов — суммарно это более 100 тыс. человек.

Алла Салаева и Владимир Степанов встретились с коллективом медицинского центра, чтобы в формате диалога обсудить волнующие врачей вопросы. Кстати, в этот же день здесь вела прием выездная бригада врачей Республиканского клинического онкологического диспансера. В связи с этим на встрече зашла речь о нехватке кадров в медицинской отрасли. Как мотивировать местных ребят выбирать медицинское направление и при этом возвращаться обратно — в Шумерлю и Шумерлинский район?

Один из возможных вариантов — создание специального медицинского класса. «В ближайшее время в Шумерле планируется открыть медицинский класс, в котором с детьми будут дополнительно заниматься преподаватели университета. По целевому направлению ребята будут поступать на медфак, что станет фундаментом для возвращения молодежи на село. Понятно, что это долгий процесс, но начать его необходимо», — сказала Алла Салаева.

При этом не менее важно создать привлекательные условия для тех специалистов, кто выберет работу в сельской местности. Молодой специалист, акушер-гинеколог медицинского центра признается, что в работе ей все нравится, но для семейного отдыха приходится выезжать в Чебоксары. Получается, что вопрос организации комфортной общественной среды, инфраструктуры отдыха и развлечений не менее важен для сохранения на местах молодых специалистов…

Фото cap.ru

Большинство экспонатов краеведческого музея школы № 3 г. Шумерли посвящены Великой Отечественной войне.