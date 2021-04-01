Пассажирским микроавтобусом управлял лишенный прав водитель

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Канашскому району капитан полиции Сергей Шамбулин зафиксировал сработку аппаратно-программного комплекса «Поток». Система, предназначенная для контроля за соблюдением правил дорожного движения, оповестила о водителе, который выехал на дорогу, хотя в марте нынешнего года был лишен прав управления.

Командир передал информацию ближайшему экипажу ГИБДД, который остановил транспортное средство. Причем правонарушитель, потерявший права за повторный выезд на «встречку» через сплошную линию разметки, был за рулем не обычного авто, а пассажирского микроавтобуса маршрута «Чебоксары — Канаш — Комсомольское»! Маршрутка № 452 была полна людей. После того, как лихача сняли с рейса, пассажиров пересадили на другой автобус, и они без приключений добрались до места назначения.

В свое оправдание водитель убеждал инспекторов, что не знал о решении суда, так как в заседаниях его интересы представлял законный представитель, но это маловероятно. Скорее всего, мужчина надеялся как ни в чем не бывало работать дальше. Тем более, что в ближайшее время он собирался выкупить микроавтобус у владельца, и терять деньги из-за потери водительских прав в его планы не входило.

Такая самонадеянность обернулась боком не только для самого маршрутчика, в отношении которого был составлен протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишенным прав), но и для механика, выпустившего его в рейс, а также владельца маршрута. Должностному лицу грозит штраф до 20000 рублей, а юридическому — до 100000. Составлены соответствующие материалы.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД полковник полиции Геннадий Чурбанов, с начала 2021 года благодаря АПК «Поток» в Чувашии инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 464 таких лишенных прав автолюбителей и 267 человек, ездивших на незарегистрированных в установленном порядке машинах. Кроме того, было выявлено 11 транспортных средств, находящихся в федеральном розыске, 9 — чьи собственники значатся умершими, 7 — водители которых систематически нарушают ПДД, 4 — с подложными регистрационными знаками. «Поток» помог также обнаружить автомобили, проходившие по различным ориентировкам — таких фактов в первом квартале текущего года было зарегистрировано 30.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Водитель этой маршрутки закрыл глаза на потерю прав, но система видеонаблюдения видит все!