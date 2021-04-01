Подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года»

В номинации на лучшее малое предприятие в победители вышли организации в сфере медтехники, автоспецтехники и хлебопечения. В числе лучших средних предприятий — субъекты строительной отрасли. Звания лучших предпринимателей удостоены Ольга Шалеева, Татьяна Кайсарова, Григорий Атласкин. Определены также лучшие сельхозтоваропроизводители, инновационно-активные предприятия, субъекты с лучшими социальными проектами, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.
Опубликовано: 21 апреля 2021 г.
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