Балюстрада — визитная карточка набережной

Фото Конона Белкова, город Чебоксары, 1955 год

Всем знакомая белая балюстрада на верхней набережной появилась не в один год. И не в два. Начали ее строительство в 1950 году, а окончательный вид она приобрела лишь летом 1955 года. И сама ветшала от старости, и ломали ее по глупости, пока в 2017 году часть ее не сломали по уму и на этом месте не возвели новую.

Как мы уже говорили, благоустройство набережной началось в преддверии празднования 15-летия республики. Но от всех нововведений той поры через двадцать лет сохранялась только деревянная лестница, ведущая к пристани, которая просуществовала здесь до 1977 года. В 1950 году вместо ветхого деревянного ограждения вдоль откоса была построена первая часть (как тогда называли) бетонного барьера, от нижнего до верхнего спуска к пристани.

В следующем году решили, что «не менее красивым местом для отдыха является участок набережной от кафе до больницы», и уже 1 июня 1951 года газета «Красная Чувашия» сообщила: «На набережной Волги продолжается начатое в прошлом году строительство балюстрады. Сейчас заложен фундамент. Балюстрада удлинится на 152 метра». Вот эта ее часть (назовем ее второй) на фотографии — тянется до поворота в левом верхнем углу.

И только к осени 1954 года балюстрада (третья ее часть) дотянулась до конца тюремной стены — дальше был овраг, по которому сегодня спускается лестница, ведущая к городскому пляжу.

А еще в 1935 году «в верхней части бульвара» намечалась «постройка большого открытого буфета». К 15-летию республики не получилось, но о «буфете» помнили всегда, и при строительстве балюстрады была отведена площадка для него. Места оказалось достаточно для целого кафе с террасой под названием «Лето», которое открылось в 1960 году к 40-летию республики.

Чуть более десяти лет украшало кафе крутой откос, потом дощатое строение не устояло под натиском волжских ветров, но бетонная площадка с ограждениями стоит по сей день. Нынче деревянную лестницу к пристани, балюстраду от нижнего до верхнего спуска и сами спуски помнят только старожилы. Но что интересно, когда старую балюстраду вдоль сквера имени Константина Иванова заменили на новую, то длина ее составила примерно те же самые 152 метра. И дальше пока дело не идет. Впрочем, не будем волноваться — старую-то балюстраду четыре года строили, подождем еще год, может, что и изменится.

Волга в 1955 году разлилась широко, и такая большая вода стояла до середины мая. На этой фотографии вдали видна «первая очередь» балюстрады, а на первом плане — ее продолжение со смотровой площадкой. Прямоугольная смотровая площадка и сейчас жива, но раньше в центре нее стоял большой тополь, рождения еще дореволюционного, так что разумней будет предположить, что именно ему мы обязаны появлением этой смотровой площадки, а не мифическому подземному ходу из Никольского монастыря неведомо куда, называемому нынче «ворота в подземный город».

На снимке 1955 года видно только три больших дерева, а всего их по краю обрыва было от силы с десяток. Не поднялась, видимо, ни у кого рука пустить их на дрова, обошли, обогнули, да и подход к деревянной лестнице стал лучше. Это сейчас балюстрада перестала быть тем, чем и задумывалась, — смотровой площадкой. За прошедшее время весь склон зарос так, что сверху в просветах между деревьями трудно разглядеть великую русскую реку, особенно летом.

Тополь этот, кстати, пережил и первую, после постройки Чебоксарской ГЭС, реконструкцию набережной в 1983 году. Ну а потом наступили времена, когда стало не до деревьев — одни засохли, другие, наоборот, разрослись, и, пожалуй, сегодня это единственное место на верхней набережной, где с балюстрады можно увидеть Волгу.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики