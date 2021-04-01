Более тысячи общественных наблюдателей прошли обучение для предстоящих выборов

Учебную программу разработала Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» совместно с Общественной палатой РФ. Как рассказал руководитель аппарата Общественной палаты Чувашии Евгений Бондарев, выездные семинары состоялись в 20 муниципалитетах республики.

Для участников разработаны два блока обучения — теоретический и практический. Основной акцент в теоретической части сделан на особенностях наблюдения в день голосования, статусе и роли наблюдателя и его подготовке к работе. Практические занятия начнутся 22 апреля в Цивильском районе. Наблюдатели проработают механизмы реагирования на возможные инциденты на избирательных участках, а также пройдут итоговое тестирование по обучению. Всего обучающую программу должны пройти более 2200 общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования в сентябре текущего года.