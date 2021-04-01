Рухнувшую в Красноармейском районе водонапорную башню подрядчик заменит за свой счёт

16 апреля в 7 часов утра в селе Караево Красноармейского района рухнула водонапорная башня, которая была установлена в 2020 году в рамках республиканских средств, выделенных на капитальный ремонт источников водоснабжения.

Падение произошло из-за того, что работы по укреплению башни были выполнены подрядной организацией некачественно и при неблагоприятных погодных условиях.

«Чтобы оперативно возобновить водоснабжение деревни, принято решение, что на время приобретения подрядчиком новой водонапорной башни, на ее место установят старую. Она способна временно обеспечить функции по водоснабжению», – сообщил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.

Новая водобашня уже заказана. Дополнительных средств из бюджета на эти цели выделяться не будет. Подрядчик выполнит работы в рамках гарантийных обязательств.

Отмечается, что в этом году выделяются средства на капитальный ремонт еще 99 башен.

«К концу апреля муниципалитеты получат средства. Мы будем тщательно регулировать своевременное заключение контрактов и выполнение работ в благоприятный период, чтобы таких проблем больше не возникло. Еще раз обращаем внимание муниципальных заказчиков на необходимость тщательно подходить к приемке работ», — подчеркнул Владимир Максимов.