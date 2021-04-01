Козловчане славятся станками, урмарцы — аккумуляторами

Но в ЖКХ есть проблемы

Когда-то Козловский район считался одним из самых крупных в Чувашии производителей хмеля. Здесь находился известный на всю Россию хмелеводческий совхоз «Волга». В Урмарском районе хмелеплантации были тоже довольно обширными, а выпускаемую на здешней мебельной фабрике стенку было не достать. Но со временем изменились экономические приоритеты — хмелеводство в обоих районах практически сошло на нет, и теперь Козловка больше известна станками, а Урмары — гидроаккумуляторами.

Это, конечно, только «эпизоды» экономики районов. В Козловке промышленность не ограничивается весьма успешной, хотя и новой для города станкостроительной отраслью — продолжает действовать также когда-то градообразующий комбинат автофургонов. А АПК на всю республику прославляет известное фермерское хозяйство «Энежъ». В Урмарском районе промышленность и сельское хозяйство тоже не стоят на месте. Хотя в обоих муниципалитетах проблем хватает, в том числе в общественной инфраструктуре.

О том, как реализуется Комплексная программа социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы на территории этих районов, шла речь на очередном заседании Высшего экономического совета республики под председательством главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Как отметил Глава республики Олег Николаев, предваряя обсуждение, данный формат анализа дел в муниципалитетах дает четкое понимание адекватности планов и их реального исполнения. А самое главное, того, что надо предпринять для повышения эффективности управленческих решений на местах. По традиции, прежде чем вынести на ВЭС обсуждение дел в районах, Анатолий Аксаков на месте ознакомился с их потенциалом. В Урмарах его приятно удивило предприятие по выпуску гидроаккумуляторов «Аванпром», а в Козловке — станкостроительное производство по выпуску достаточно современной продукции. «Есть даже надежда — вдруг Козловка станет центром станкостроения в стране…», — заметил Анатолий Геннадьевич.

По оценке вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрия Краснова, в Козловском районе по итогам 2020 года наблюдается рост по ряду основных показателей — обороту организаций, строительству, розничному торговому обороту. В два с лишним раза вырос объем инвестиций в основной капитал. Немаловажно, что в районе нет просроченной задолженности по зарплате, отмечается также существенный рост числа предпринимательских субъектов. На 2021 год в рамках республиканской адресной инвестиционной программы предусмотрено строительство детсада в Козловке на 160 мест, сельского дома культуры в деревне Байгулово, двух ФАПов, нового футбольного стадиона и других объектов. В Урмарском районе тоже растет число предпринимателей. Но снижается оборот общепита, не лучший показатель по безработице.

Глава администрации Козловского района Фирдавиль Искандаров отметил выгодное экономическое расположение района, находящегося на Волге и на крупной федеральной автотрассе. В то же время близость к городам Волжску и Зеленодольску оттягивает из района рабочие руки. Тем не менее, 27 промышленных предприятий в районе успешно работают. В том числе четыре по производству станков плазменной резки, поставляемых даже на экспорт. В АПК тоже есть успехи — район в прошлом году вышел на второе место в республике по валовому сбору картофеля, а по овощам, благодаря «Энежу», — несколько лет подряд в лидерах. А вот животноводство в упадке, хотя новые фермы строятся. По оценке вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, за последние семь лет производство в АПК района выросло на 41%.

Глава администрации района поднял вопрос о строительстве нового причала на Волге, так как его отсутствие не позволяет далее развивать туризм — суда просто не останавливаются у города. Анатолий Аксаков напомнил, что предпроектные работы по строительству причала и благоустройству территории на берегу Волги уже ведутся.

Урмарский район по площади и численности населения почти одинаковый с Козловским, да и по проблемам тоже, сказал в своем отчете и.о. главы райадминистрации Владимир Александров. Но есть и специфика, прежде всего в промышленных объемах. Несмотря на то, что развивается созданное пять лет назад успешное предприятие «Аванпром», в районе превалирует сельское хозяйство, в основном фермерское. Инвестиционная программа АПК на 2020–2025 годы солидная — на 1,8 млрд рублей, в ней 80 проектов. На начало этого года выполнение составило порядка 154 млн рублей.

В числе наиболее острых проблем в районе была названа необходимость модернизации очистных сооружений, системы теплоснабжения. Данная тема обсуждалась и в отношении других муниципалитетов. Как отметил Анатолий Аксаков, по многим объектам подготовлена или готовится проектно-сметная документация, что позволяет рассчитывать на финансовую поддержку из Фонда содействия реформированию ЖКХ, дорожного фонда и программы социального развития села.

Глава республики отметил необходимость системного подхода при модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в районах. «По водоснабжению и водоотведению мы выработали единый принцип, далеко продвинулись, работа запущена, — подчеркнул Олег Николаев. — По очистным сооружениям в Козловке тоже будем работать исходя из этих принципов». Руководитель региона подчеркнул, что аналогичную работу нужно провести и по теплоснабжению, уточнив, что такой подход касается всех муниципалитетов.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В республике ведется опережающая работа по проектированию многих объектов. На сегодня мы имеем в портфеле проекты на сумму около 1,3 млрд рублей. Это объекты теплоснабжения и коммунального хозяйства Шумерли, Алатыря и других малых городов. До конца года примерно на такую же сумму еще будет готова проектно-сметная документация. Все говорит о том, что эти проекты наверняка получат соответствующую поддержку. Развитие инфраструктуры и создание условий для ведения бизнеса позволит активизировать частный инвестиционный процесс таким образом, чтобы каждый бюджетный рубль приносил дополнительные инвестиции частного капитала в кратном размере».

Одно из наиболее узких мест в районах — строительство жилья. В Урмарском в последние шесть лет оно практически не ведется. По словам руководства муниципалитета, строители просто не хотят заходить на площадки, якобы из-за отсутствия спроса на квартиры. Хотя и средства, и инфраструктура имеются. А ведь кроме коммерческого надо возводить еще и социальное жилье — для сирот, в частности. Не возводят, в итоге в прокуратуру идут соответствующие жалобы.

По мнению участвовавшего в заседании депутата Госдумы Леонида Черкесова, данная причина надумана. Он привел в пример Красночетайский район, где один новый дом уже раскупили, а во втором строящемся почти на нулевом цикле половина квартир тоже уже ушла.

Олег Николаев поручил Минстрою республики разработать меры стимулирования строительства жилья на территории сельских муниципалитетов и малых городов. «Это позволит объединить решение задач по реализации программы сельской ипотеки и по другим направлениям, а также решить комплексную задачу по обеспечению населения качественным современным жильем», — отметил Глава республики.