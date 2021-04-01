Водитель «БМВ», решивший скрыться от ДПС, остался без машины…

А началось все с банального нарушения ПДД. Вечером 1 апреля иномарка не пропустила пешехода на «зебре» возле Берендеевского леса, где нес службу экипаж отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары. Взмах полосатого жезла лихач проигнорировал и помчался в сторону юго-западного района. Инспекторы Петр Сидоров и Димитрий Федоров — за ним с мигалками и призывами остановиться по громкоговорителю.

В погоне офицеры едва успевали фиксировать многочисленные «косяки» первоапрельского гонщика: проезд на «красный», выезд на встречку. Скрываясь от преследования, водитель «бумера» опять едва не сбил пешехода, петлял по дворам и снова выбирался на проезжую часть. Наконец, вклинился в «пробку», хотел объехать ее по газону и застрял. Но и после этого автолюбитель не оставил попыток улизнуть от инспекторов — теперь уже на своих двоих. Ничего у него не вышло — лейтенант полиции Димитрий Федоров догнал нарушителя и привел к служебному автомобилю. И настал черед «протокольной части» дорожного поединка.

Наш «весельчак», который, по его словам, просто хотел немного подразнить полицейских, заметно сник. Кроме пяти серьезных нарушений, допущенных в ходе «отрыва» от экипажа, водителя подвела еще и «категория»: год назад он был допущен только к управлению мототранспортными средствами или квадроциклом, а никак не автомобилем. Имелись и внешние признаки опьянения, в связи с чем чебоксарца повезли на освидетельствование в наркологию. А его иномарка поехала на штрафплощадку…

Фото ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары

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