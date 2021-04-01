Призывник пытался «откупиться» от службы в армии за 130 тысяч рублей

По версии следствия, с ноября 2019-го по март прошлого года молодой человек передал должностному лицу подведомственного Минздраву республики учреждения 130 тысяч рублей. Просил поместить его в стационар по надуманным основаниям и выдать медицинские документы о заболеваниях, препятствующих призыву на военную службу. При этом, как сообщили в СУ СКР по Чувашии, ранее обвиняемый уже был осужден за уклонение от призыва в армию, суд наказал тогда его штрафом. В отношении должностного лица, принявшего взятку, в настоящее время также ведется предварительное следствие.