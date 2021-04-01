В штабе Навального наступила на грабли…

«Стеклами вовнутрь расколоты розовые очки» Алены Нарвской в заголовке интервью для Газеты.Ру. Перед нами еще одно грустное откровение юной девушки, недавней участницы штаба Навального, чей молодой энтузиазм использовали во имя благих намерений люди, жаждущие прийти к власти по улицам и проспектам городов, но не путем выборов в законодательные народные собрания и советы.

Наивная, молодая девушка. Сколько таких энтузиастов было во все времена. Как это все знакомо. Увы, только не для девушек и юношей, которым не терпится самим наступить на старые грабли.

Вот лишь несколько фраз из её наивных открытий: «мы боролись против того, подобием чего являлись сами»; «мнение рядовых участников здесь никого не интересует, а в самом штабе процветают шпионаж и взаимное недоверие». Она говорит о кумовстве, диктатуре и вождизме внутри штаба, о невыполненных обещаниях и «черных» зарплатах…

Интернет и социальные сети позволяют идеологам «прекрасной России будущего» торговать репутациями в так называемом «умном голосовании», т.е. предлагать одного их всех прочих кандидатов как своего собственного. А массовые протесты, аресты и обыски ради рейтинга самого штаба подаются молодым людям лишь как информационные поводы для героических селфи.

Такой же восторженной еще недавно была и Алена, пока её розовые очки не превратились в черные.