Жители Чувашии сами выберут проекты благоустройства своих территорий

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

31 марта Глава Чувашии Олег Николаев провел заседание Межведомственной комиссии по реализации в республике федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Речь, в частности, шла о максимально широком вовлечении населения в этот процесс.
Прежде чем воплотить тот или иной проект, посоветуются с жителями. Люди на местах будут самостоятельно решать, какие территории и как именно должны преобразиться. Реализованы будут только те проекты, которые поддержали большинство жителей.
Глава республики дал поручение главам муниципалитетов максимально вовлекать жителей в обсуждение вопросов по благоустройству, чтобы максимально учитывать их пожелания.
«Тогда мы будем делать то, что нужно людям и то, что не будет потом критиковаться. Но самое главное мы с вами получим вовлеченность людей. Они не просто будут участвовать в голосовании, они еще будут вкладывать в проект свой личный труд», – подчеркнул Олег Николаев.
Чтобы узнать мнение людей, проведут онлайн-голосование. В нем примут участие 25 муниципалитетов Чувашии. Каждый житель республики сможет зайти на сайт 21.gorodsreda.ru, выбрать свой район, увидеть предложенные проекты по благоустройству и проголосовать за наиболее понравившийся.
На сегодняшний день прошли проверку Минстроя Чувашии и загружены на портал 74 проекта. Предлагаемые варианты включают в себя благоустройство парков и скверов, центральных аллей и набережных, устройство пешеходных зон и улиц, а также размещение многофункциональных детских игровых спортивных площадок, разделенных на зоны по возрасту и интересам. В каждом муниципальном образовании жителям предстоит сделать выбор как минимум из двух объектов. Когда стартует всенародное онлайн-голосование, эти проекты увидят и смогут с ними детально ознакомиться все жители региона.
О готовящемся голосовании людей проинформируют всеми доступными способами: уличная реклама, аудио-и-видеоролики в торговых центрах, встречи с трудовыми коллективами на предприятиях, СМС-информирование, плакаты и флаеры с QR-кодами.
Голосование по проектам благоустройства предполагает регистрацию на портале «Госуслуги». Работники всех МФЦ будут консультировать граждан, помогать им зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании.
Большая роль в этом мероприятии отводится волонтерскому движению. Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия населения в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона. В каждом муниципалитете республики создан волонтерский штаб голосования. В муниципальных образованиях в будние дни будут работать 52 информационные точки, в выходные и в праздничные – 78, с общим количеством волонтеров 624 человека.

Леонид Черкесов, депутат ГД РФ, председатель общественного совета проекта «Городская среда» регионального отделения партии «Единая Россия»:
«Во время встреч с избирателями я часто слышу вопросы о благоустройстве дворов, развитии общественно-культурного пространства. Тема формирования современной и комфортной городской среды актуальна не только для крупных городов, но и для небольших муниципалитетов, жители которых готовы непосредственно участвовать в определении векторов развития. У нас не первый год действует партийный проект «Городская среда», практически совпадающий по целям и содержанию с тем онлайн-голосованием, которое пройдет в Чувашии с 26 апреля по 30 мая. И у нас есть отлаженные механизмы работы с волонтерами. Мы поддерживаем это начинание и поможем в его реализации».

Онлайн-голосование по проектам благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут воплощены в жизнь в 2022 году.

Опубликовано: 1 апреля 2021 г.


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