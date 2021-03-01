Андрей ФОМИН: «Нам за свою работу не стыдно»

Прокурор Чувашской Республики на встрече с журналистами рассказал о работе надзорного органа, приоритеты в деятельности которого, по его словам, обозначены поручениями Президента России и распоряжениями Генерального прокурора страны.

Квартиры для сирот

Среди первоочередных задач и реагирование на обращения незащищенных категорий граждан, в частности, детей-сирот. «Мы очень плотно занимались проблемой обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. У нас эта проблема в республике стоит очень остро, в очереди более 2000 детей и 1400 из них уже имеют право на предоставление им жилья», — отметил прокурор республики. Защищая права детей-сирот, прокуратура заявила 180 исков, из них 150 судебных решений было исполнено. На сегодняшний день на исполнении у службы судебных приставов находится еще 116 судебных решений.

В целом, оглядываясь на прошлый год, Андрей Валерьевич выразил удовлетворение проделанной работой. За этот период было выявлено более 47 тысяч нарушений закона, более 15 тыс. должностных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, восстанавливались нарушенные права детей-сирот и обманутых дольщиков. Мерами прокурорского реагирования удалось добиться погашения задолженности перед 4,5 тыс. работников на сумму 72 млн рублей. Серьезная работа была проделана и в плане поддержки бизнеса.

«Очень много граждан обращается в прокуратуру, больше 45 тысяч обращений мы получили и рассмотрели. Я считаю, что коллектив прокуратуры республики этот год прошел достойно. Есть определенные результаты, считаю, что нам за свою работу не стыдно», — подчеркнул Андрей Фомин.

Интернет-мошенничество

Не обошли журналисты стороной и один из самых острых вопросов — дистанционное мошенничество, преступная деятельность, совершаемая посредством интернета, телефонных звонков и смс-сообщений.

Прокурор республики согласен, что эта категория преступлений — одна из самых распространенных в наше время, когда возможности интернета и сотовой связи доступны каждому. «Принимаются меры и на уровне руководства МВД, были созданы специализированные подразделения, которые занимаются именно этой проблемой: анализируют и предлагают профилактические меры», — пояснил Андрей Валерьевич.

АНДРЕЙ ФОМИН, прокурор Чувашской Республики: «Я ни разу не прекращал прием граждан. Каждый вторник с 14 часов я принимаю людей с различными обращениями. Это как обратная связь, и любой вопрос мы рассматриваем как повод посмотреть на проблему шире. Мы абсолютно открыты, поэтому со всеми проблемами жители республики, не стесняясь, могут обращаться в прокуратуру».

В деле борьбы с преступлениями в информационно-телекоммуникационной сфере есть свои положительные результаты. Хотя они очень тяжело раскрываются, потому что, как правило, злоумышленники применяют разовые схемы использования sim-карт и открывают банковские счета на подставных лиц. Уже направлено в суд дело организованной преступной группы из жителей Украины и Казахстана, занимающихся мошеннической деятельностью на одной из известных интернет-площадок.

Ротация прокурорских кадров

Отвечая на вопрос о ротации в прокурорской сфере, Андрей Фомин пояснил, что это специфика службы, заложенная в законе о прокуратуре. «Прокурор города или района назначается на пять лет. Я назначен в республику прокурором указом Президента на такой же срок. В дальнейшем есть возможность продлить полномочия еще на пять лет, но не более», — рассказал прокурор республики.

Он считает, что ротация для сотрудников, занимающих должность десять лет, — нормальная ситуация. Для Андрея Валерьевича наш регион уже третий в его служебной карьере. И он понимает, что при определенных обстоятельствах жители условного города или региона, положительно оценивая работу прокурора, не хотят, чтобы его сменял кто-то другой. И все же, по его мнению, ротация положительно сказывается на работе прокуратуры.

Законность на выборах — под контролем

По просьбе журналистов прокурор республики рассказал об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах.

«Есть алгоритм действий, он выработан уже и предыдущими выборными компаниями, есть налаженные межведомственные взаимодействия, есть внутренние приказы об организации дежурства на выборах, сбора информации, рассмотрения обращений и жалоб. То есть по всему спектру мы подключаемся на ранней стадии, еще с момента формирования списков и работаем в полном объеме предоставленных полномочий, реагируем на нарушение законодательства на всех стадиях выборов», — пояснил прокурор республики.

При этом Андрей Валерьевич с сожалением отметил, что в ряде случаев факт нарушения закона фиксируется и после того, как выборы прошли. Он напомнил, что сейчас расследуются подобные уголовные дела.

Не заработал — верни

Зашла речь и об изъятии в пользу государства имущества госслужащих, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена.

«В этом году мы создаем свою региональную практику. У нас есть такой прецедент. Я обратился с исковым заявлением об истребовании дорогостоящей квартиры у человека, который привлекается к ответственности за совершение ряда коррупционных преступлений. Решение было принято Ленинским судом в марте. Иск был удовлетворен и квартира взыскана в доход государства», — рассказал Андрей Валерьевич.

Цели обозначил Президент

В марте этого года состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры России, посвященное итогам работы за 2020 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2021 год. На нем присутствовал Президент Владимир Путин. По мнению Андрея Валерьевича, это показатель доверия главы государства к сотрудникам прокуратуры. Положительно отметив достижения прокуратуры по многим направлениям, Президент обозначил основные цели в деятельности прокуроров.

«В первую очередь это защита социальных прав граждан: рассмотрение заявлений, погружение в проблемы рядовых граждан, реализация национальных проектов, конечно же, борьба с преступностью. Президент поручил не допускать задержек социальных выплат и выплат работникам ковидных госпиталей. То есть обозначил весь спектр задач, просто где-то расставлены более явные акценты, но в целом именно на это просил обратить внимание Владимир Путин», — отметил Андрей Валерьевич.

Фото прокуратуры Чувашии