Новый проект расскажет о людях, живущих по соседству

Пример для подражания

«Герои с нашего двора» — проект под таким названием стартует в Чувашии. Его участники — обычные мальчишки и девчонки, живущие рядом с нами. Для кого-то — одноклассники, для кого-то — соседи по дому. Талантливые и удивительно целеустремленные, они добились успехов в спорте, творчестве, науке и своим примером вдохновляют окружающих. Первыми героями проекта стали чебоксарские и новочебоксарские юные спортсмены. Баннеры с их портретами совсем скоро появятся на улицах двух городов.

Каратисту Антону Репину из Новочебоксарска всего восемь лет, а в его копилке наград уже больше 35 медалей самого разного достоинства с республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнований… В пять лет в секцию каратэ в спортшколе № 1 его привела мама, и с тех пор мальчик со спортом не расстается. Шесть раз в неделю с удовольствием ходит на двухчасовые тренировки, любит оставаться на дополнительные занятия, причем предпочитает оттачивать технику с ребятами постарше.

«В садике меня всегда обижали, и я захотел стать самым сильным», — по-взрослому рассуждает Антон, ученик школы № 19 Новочебоксарска, воспитанник тренера Руслана Николаева. Целеустремленного мальчишку в классе назначили командиром, но особенно уважают его девочки — он никогда не даст в обиду не только одноклассниц, но и всех девочек во дворе. «Моя мечта — получить черный пояс по каратэ и стать чемпионом, — признался Антон. — Это сильный человек, который не расстроится, даже когда проиграет».

С внушительной связкой медалей на съемочную площадку Национальной телерадиокомпании Чувашии, где проходила подготовка к проекту «Герои с нашего двора», пришел 15-летний Владимир Федоров из Новочебоксарска. Молодой человек тоже занимается каратэ с самого детства — с семи лет, под руководством тренера-папы Николая Федорова, вице-президента региональной федерации каратэ. За плечами члена юношеской сборной Чувашии, кандидата в мастера спорта — победы в самых престижных турнирах, но все же самым ценным он называет не медали и кубки, а возможность заниматься любимым делом, которому планирует посвятить всю жизнь.

«С самой первой тренировки, на которую меня отвел папа, я понял, что мне это нравится. Почувствовал, что могу выдерживать физические нагрузки, и это укрепило мой настрой», — говорит спортсмен.

Сейчас Владимир готовится к всероссийским соревнованиям «Кубок Ак Барс», которые пройдут в Казани. Они являются отборочными перед предстоящим 16-19 апреля Первенством страны в Омске. Победители получат путевку на Первенство Европы среди кадетов и юниоров. Награды Володя завоевывает, что называется, потом и кровью — утро начинает с пробежки на улице, тренируется по три часа два раза в день, а в зале отец сыну не дает ни малейших послаблений. «Никаких привилегий. Есть тренер и есть спортсмен, — отрезал папа Николай Федоров. — Чтобы на тренировке получить внимание тренера, нужно очень сильно впахивать. А ему — вдвойне».

«Если, увидев меня на баннере, кто-то заинтересуется спортом и придет в каратэ, это будет здорово!» — считает Владимир.

Стрельбу из лука члены сборной Чувашии, воспитанницы чебоксарского училища олимпийского резерва и по совместительству двоюродные сестры 15-летняя Екатерина Строганова и 14-летняя Диана Строганова, называют одним из самых красивых видов спорта. Их вдохновили на занятия персонажи из книг и фильмов в стиле фэнтези — особенно диснеевская принцесса-лучница Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем». Сначала стрельбой из лука увлеклась Катя, а через месяц на тренировку пришла Диана. «Когда Катя сказала, что решила заниматься этим видом спорта, для меня это было очень неожиданно, поначалу я восприняла это как что-то несерьезное, — рассказывает мама Кати Ольга Строганова. — Но когда я увидела огромное желание и стремление дочери, мое мнение поменялось. Мы поехали записываться и по счастливой случайности попали к тренеру, президенту федерации стрельбы из лука Максиму Ярикову».

Стрельбой из лука девочки занимаются всего два года, но уже успели достичь высоких результатов: и Екатерина, и Диана — кандидаты в мастера спорта, многократные чемпионки Чувашии, призеры Всероссийского турнира по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта СССР Ирины Солдатовой.

Сильные руки и меткость — вот главное в стрельбе из лука. Но чтобы попасть в десятку, без ежедневных тренировок не обойтись. Собранности, умению ставить цели и достигать их, планировать свое время — вот чему научил спорт, признались девочки. Своей ближайшей целью они ставят попасть в юношескую сборную России.

Рассказать о героях среди нас, вдохновиться их примером и захотеть быть на них похожими — об этом проект «Герои с нашего двора». Он познакомит не только с талантливыми ребятами, но и с их родителями, педагогами, тренерами — они герои не меньше. Расскажет проект и о возможностях для самореализации, имеющихся в республике, — героем с нашего двора может стать каждый, уверяют организаторы. Пока баннеры можно будет увидеть в Чебоксарах и Новочебоксарске, но скоро они появятся по всей Чувашии.

Фото Максима Васильева

На съемках проекта в студии Национальной телерадиокомпании Чувашии юные спортсмены волновались не меньше, чем на соревнованиях.