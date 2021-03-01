Тариф на теплоснабжение может быть заморожен для 40% жителей Чебоксар

Это один из пунктов планируемого концессионного соглашения между администрацией города Чебоксары и компанией «Т Плюс». Намерения инвестора обсудили на совещании в Доме Правительства.

Директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков отметил, что будет заморожен на 2 года тариф для потребителей, которые сейчас получают тепловую энергию от котельных МУП «Теплосеть».

«По Чебоксарам у нас предполагается заморозка тарифа по части города, это 40% населения, потому что на сегодня там тариф уже выше цены альткотельной», — рассказал Сергей Ушаков.

Для жителей Новочебоксарска в случае подписания концессионного соглашения размер платы также не превысит допустимых значений.