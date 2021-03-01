С 7 по 9 апреля в Москве пройдет 11-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2021)

Интернету все возрасты покорны

Участники соберутся на площадке ЦВК «Экспоцентр».

Мероприятие предоставит уникальную возможность для многостороннего диалога между представителями государственной власти, бизнеса и общественных организаций по вопросам регулирования интернета в России.

Его организаторами выступили Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке федерального Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ICANN, RIPE NCC, «Технического центра Интернет» и «Лаборатории Касперского».

Программа нынешнего форума формировалась коллегиально, ее составляли все, кто хотел высказаться по вопросам интернет-сферы. Участников ждут восемь рабочих секций, на которых будут обсуждать темы информационной безопасности, доверия в интернете, регулирования социальных сетей, суверенитета данных, использования искусственного интеллекта. А также многие другие направления, связанные с развитием интернета и становлением экосистемы управления интернетом, международного сотрудничества.

Откроет обширную программу форума руководитель Минцифры России Максут Шадаев. Среди докладчиков — председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, председатель IGF Multistakeholder Advisory Group Анриетт Эстерхейсен, начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента России Татьяна Матвеева.

Мероприятие бесплатное, оно пройдет в двух форматах: можно лично присутствовать на площадке или выбрать онлайн-режим. Кроме того, в рамках основного форума, 6 апреля на площадке Сколтеха пройдет Первый молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF 2021). Он организован для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, недавних выпускников, в общем для молодежи до 30 лет, которой интересна сфера информационных технологий.