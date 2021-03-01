В армию — пока в маске: 1 апреля стартует весенний призыв

Меры предосторожности остаются прежними

Военный комиссариат Чувашии готовится к проведению весеннего призыва, который стартует по всей стране 1 апреля. О том, будут ли по-прежнему соблюдаться строгие противоэпидемические правила на медкомиссиях и в сборных пунктах, рассказал «Советской Чувашии» начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Евгений Ефремов.

«Главная задача, которая стоит перед нами — не допустить распространения коронавируса среди призывников и военнослужащих, для чего, как и в прошлом году, будут приняты все необходимые противоэпидемические меры. Опыт работы в таких условиях уже есть», — рассказал Евгений Владимирович.

В военкомате, на призывных комиссиях, в сборном пункте как и раньше будет оборудован барьерный медицинский контроль, то есть медики проверят бесконтактным градусником температуру призывника, попросят его обработать руки и надеть маску и перчатки.

Изучение личных дел призывников планируют вести дистанционно, по телефону. Лишний раз ребят в военкомат вызывать не будут, чтобы не создавать столпотворения. На медкомиссию парней намерены вызывать по времени и небольшими группами по 30-50 человек. Возможных послаблений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации ожидают организаторы допризывной подготовки, которые в прошлом году проводили сборы старшеклассников в онлайн формате, что было весьма неудобно. В остальном же пока все остается так же.

Перед тем как пригласить призывника на сборный пункт (напомним, он пока временно размещается в Чебоксарах в бывшем здании кадетской школы), его проверят на ковид методом ПЦР (тестирование полимеразной цепной реакции, которое сообщает, болеет ли человек коронавирусом в настоящее время). На сборном пункте молодых людей еще раз протестируют на ковид. «Если у призывника обнаружится коронавирус, это не значит, что его освободят от призыва, — уточнил Евгений Ефремов. — Как только он пройдет необходимое лечение, его отправят в войска».

Новобранцы по желанию заранее могут сделать прививку от коронавируса. Рекомендовано привиться и сотрудникам военкомата и членам медкомиссий, работающим с призывниками. Если в ближайшее время от Минобороны страны не поступит иных распоряжений, по прибытии в часть срочнику, как и прежде, придется проходить двухнедельный карантин.

«Конечно, мы понимаем молодежь, все устали от таких строгих мер, и всем хочется верить, что ограничения будут сняты, — отметил Евгений Владимирович. — Но пока меры остаются прежними, будем их придерживаться и делать все, чтобы избежать распространения коронавируса среди наших призывников».

Фото предоставлено военкоматом Чувашии

Как и в прошлом году на сборном пункте призывникам будут измерять температуру, обрабатывать руки антисептиком, а маска станет частью обмундирования новобранца.