Учук хранит традиции предков

И сегодня жива деревня некрещеных чувашей

В Башкортостане озаботились сохранением дохристианского обряда чувашей «Учук» — включили его в реестр нематериального культурного наследия народов республики. По утверждению ученых-исследователей, обычай представляет собой уникальное явление, которое важно для сохранения этнолокальных культурных традиций.

Моление о всеобщем благополучии, хорошем урожае и семейном счастье дожило до наших дней благодаря жителям деревни Юльтимировка Бакалинского района, которые относят себя к некрещеным чувашам и стремятся сохранить традиционную религию своих предков. Башкортостанские СМИ называют ее уникальным селением: «Деревня находится в окружении православных селений, а ее жители сохранили «настоящую чувашскую веру» и называют себя чукк?нман ч?вашсем (от татар. и башк. чукынмаган, т.е. некрещеные), а православных чувашей — чукк?нн?».

По утверждениям историков, Юлтим?р основали в 1921 году некрещеные чуваши села Асаново (основано в конце 17 века), покинувшие его из-за желания сохранить традиции и обычаи предков. Так, по сей день в Юльтимировке (по Переписи 2010 г. в деревне проживает 274 человека), бытуют обычаи установления юпа (намогильные столбы из камня или дерева) и ч?ре калак? (дощечки приветствия), проводятся моления учук, ?ум?р ч?к, обряды ч?клеме, хывни, к?р с?ри и другие.

Одним из ярких проявлений традиционной веры является обычай ежегодного коллективного общесельского моления Учук. Его проведение не прекращалось ни разу, даже в тяжелые военные и послевоенные годы. По утверждениям исследователей (впервые древний ритуал был изучен в 1991 г., в 2003 и 2004 годах его исследовали башкортостанские, самарские и московские ученые. Итогом стали не только статьи и монографии, но и этнографический фильм «Учук»), обряд сохранил свою архаику и композиционную целостность. Это касается всего цикла ритуала, начиная с подготовительного этапа до его завершения.

Сегодня юльтимировское моление об урожае и тепле получило статус чувашского национального праздника. Несмотря на видоизменение и трансформацию, оно сохранило свое главное предназначение — обращение к Тур? (Богу) с просьбой о хорошем урожае. Проводится Учук после весеннего сева во второе воскресенье июля, обычно до или после Петрова дня. На праздник в Юльтимировку собираются и жители соседних селений, причем не только чуваши, но и представители других национальностей — кряшены, русские, татары.

Пока готовится каша для коллективной трапезы со всеми обрядовыми обычаями, гостей развлекают фольклорные ансамбли, проводятся спортивные состязания, различные национальные игры. Все это, по мнению средств массовой информации, придает празднику необычайную торжественность: «Звучат слова благодарности, пожелания мира, добра, счастья и процветания как чувашскому, так и другим народам».

Справка «СЧ» Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия (НКН) была принята ЮНЕСКО в 2003 году. Российская Федерация пока не является государством-участником конвенции, она самостоятельно обеспечивает исследование, сохранение, популяризацию и развитие нематериального культурного наследия народов страны. В 2008 году РФ разработала собственную концепцию нематериального культурного наследия, согласно ей объектами НКН являются фольклор, обычаи, обряды, народные праздники, художественные промыслы, бытовые традиции…

Фото kitaplong.ru

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