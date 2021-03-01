Для школьников на каникулах подготовили интересные программы

В Чувашском государственном художественном музее все желающие могут принять участие в ряде увлекательных творческих «уроков». Так, в рамках мастер-класса «Керамическая свистулька «Птица-Весна», который состоится 23 марта в 12.00, школьники смогут создать изделия из керамики, а 24 марта в это же время — попробовать свои силы в технике граттаж на мастер-классе « Что же прячется под снегом?» Для желающих овладеть техникой рисования масляной пастелью 25 марта состоится мастер-класс «Весенний натюрморт». А научиться мастерству поделок из бумаги с использованием самых разных материалов ребятишкам всех возрастов можно будет на мастер-классе «Макет», который состоится в полдень 26 марта.

Чувашский национальный музей приглашает школьников на увлекательные квесты, познавательные игры и интересные мастер-классы. Так, 27 марта в 15.00 пройдет познавательное рисование «Почему медведи любят мед», а 28 марта в это же время состоится музейное занятие с использованием специальной техники изготовления древних бус. В этот же день в Музейно-выставочном центре в столице Чувашии в 12.00 пройдет интерактивное занятие «Что в мешках носили деды, одержавшие Победу», а 28 марта для школьников всех возрастов состоится музейное занятие «Память земли» — о поисковом движении.

Музей космонавтики в Шоршелах тоже подготовил культурную программу на весенние каникулы. Всех желающих ждет содержательная экскурсия по Мемориальному комплексу летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева, знакомство с выставкой «Фототехника в космосе и на Земле», по предварительным заявкам желающих будут проведены уроки-лекции «Профессия «Космонавт», «Гагарин — Первый космонавт», «Астрономия вокруг нас». Всех любителей «космической» темы воодушевит посещение планетария и красивая фотозона «Я люблю космос!»

Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации с 22 марта по 2 апреля приглашают ребят принять участие во Всероссийской акции «Открытая премьера». В ее рамках юные зрители смогут посмотреть мультфильмы, созданные российскими анимационными студиями в 2020 году и выбрать лучший анимационный фильм года.

Фото kosmos-memorial.ru

Выставка «Фототехника в космосе и на Земле» будет интересна и детям и взрослым. Здесь можно увидеть семейства фотоаппаратов «Сокол» и «Чайка», получивших свои «имена» в честь позывных Андрияна Николаева и Валентины Терешковой, и другую фототехнику из коллекции уроженца поселка Кугеси Сергея Васильева.