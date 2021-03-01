Байрас Ибрагимов: Молодежный театр должен быть подвижным

В рамках проекта «Театральное Приволжье» продолжаются встречи увлеченной театром молодежи с мастерами своего дела — актерами и режиссерами, которые делятся своим опытом. На прошлой неделе в ТЮЗе заслуженный деятель искусств Татарстана и Башкортостана режиссер Байрас Ибрагимов рассказывал о работе с современными постановками в национальном театре.

Байрас Надимович впервые приехал в Чебоксары два года назад — с уфимским театром «Нур», привез на фестиваль одну из своих постановок. А потом, по приглашению, работал с нашими артистами над премьерой прошлого года — спектаклем «Алые паруса». Он утверждает, что одна из главных проблем современного детского театра — нехватка постановок для подростков и молодежи.

По словам Ибрагимова, в ТЮЗах нельзя ограничиваться «Золушкой» и «Тремя поросятами», после диснеевских мультфильмов их вообще трудно подать в театре так, чтобы впечатлить маленького зрителя, нужно сделать что-то особенное. Молодежный театр должен быть подвижным, музыкальным, танцевальным — этого режиссер стремился добиться и в «Алых парусах», обозначая жанр постановки как «романтическую феерию-мюзикл». Благодаря композитору Лолите Чекушкиной в спектакле было много замечательной музыки. Правда, первоначальную идею, чтобы актеры пели вживую, воплотить пока не удалось, все же мюзикл — это особый жанр, требующий большой специальной подготовки.

Однако режиссер считает, что при всей «развернутости» театра к молодому зрителю нужно не прилаживаться к нему, а вести за собой. «Современному зрителю немного не хватает терпения, он хочет получить все сразу, готовое, относится к театру немного потребительски, — говорит он. — А ведь самое главное рождается в зале из совместной работы актера и зрителя».

В поисках подходящего материала Байрас Ибрагимов обращается к самым разным источникам, от неизменно актуальной классики до работ современных драматургов (среди любимых — Иван Вырыпаев, Александр Молчанов). Но работая в татарском театре, он чаще заказывал пьесы национальным авторам — это позволяет вести диалог со зрителем о самом актуальном на родном языке. Собравшихся впечатлила история постановки по одной из пьес Наиля Гаетбая. Написанная для студентов в 1990-е годы, она шла с аншлагами более десяти лет, и театру пришлось менять сильно повзрослевший актерский состав.

Отвечая на вопросы участников «Диалога на равных» Байрас немного рассказал о себе и о специфике режиссерской профессии:

«Я окончил Уфимский государственный институт искусств и начинал как актер. Тогда, конечно, было немного другое время: наши профессора были старой закалки и воспитывали особое отношение к театру. Мы приходили в 9 утра и уходили за полночь, мы этим жили. Актерская профессия сложная, затратная эмоционально, ведь материалом являешься ты сам — твое тело, душа, лицо, твои желания. Нужно постоянно воспитывать себя, в любой роли искать соприкосновение с собой, с личным, только тогда зритель тебе поверит. Обязательно ли режиссеру проходить актерскую школу? Думаю, что нет, но вот жизнь надо знать обязательно. Тут важнее опыт, умение понимать актера, найти для каждого стимул. Понятно, что в нашей профессии неизбежны и разочарования, чувство опустошенности, когда заканчиваешь большую работу. Меня обычно спасает желание сделать что-то новое, совсем другое, вызов, который бросает новый материал — ну и внуки, конечно».

Сейчас Байрас Надимович работает с актерами Чувашского ТЮЗа над новой постановкой «Метель» А. Пушкина. Секретами пока не делится, но утверждает, что концепция спектакля уже принята, и премьеру нужно ждать в конце апреля.

Фото сеспель.рф

С Чебоксарами Байрас Ибрагимов впервые познакомился в 2019 году, приехав со своим спектаклем на театральный фестиваль «Волжская сказка». И отметил: «Мне Чебоксары сразу очень понравились, такой очаровательный зеленый город с прекрасной набережной Волги».