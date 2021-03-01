Индекс промышленного производства в январе — феврале составил 96%

Наиболее заметный спад наблюдался в обрабатывающих производствах — 92,3%. Но в ряде отраслей данного направления отмечается рост. В частности, в производстве бумаги и бумажных изделий — на 33,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 19,1%, текстильных изделий — на 19,1%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 12,5%. Увеличение объемов есть и в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 11,2%. В режиме наращивания объемов производства работали организации энергетической отрасли и системы водоснабжения, водоотведения и канализации, их доля в общем объеме отгруженной продукции промышленного комплекса составляет 22,9%, уточняет пресс-служба Минэкономразвития республики.