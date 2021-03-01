Началась реконструкция моста через Малый Цивиль у села Шихазаны

Сооружение 1960 года постройки полностью демонтируют, а на его месте возведут новый мост. Сейчас строители уже разбирают асфальтовое покрытие и защитный бетонный слой на проезжей части моста. В ближайшие дни они планируют начать непростую операцию по распиловке старой конструкции. На время работ транспортный поток переключат на действующий рядом двухполосный мост. Новое сооружение заменит однополосный мост на правой стороне дороги в сторону Канаша. В рамках реконструкции также обустроят подходы к мосту протяженностью 3,6 км. Проезжая часть будет расширена до четырех полос. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2024 года, общая стоимость работ оценивается в 1,9 млрд рублей.
Опубликовано: 18 марта 2021 г.
Читайте также:
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
На вокзале в Канаше читали фронтовые письма
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете