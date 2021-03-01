Началась реконструкция моста через Малый Цивиль у села Шихазаны

Сооружение 1960 года постройки полностью демонтируют, а на его месте возведут новый мост. Сейчас строители уже разбирают асфальтовое покрытие и защитный бетонный слой на проезжей части моста. В ближайшие дни они планируют начать непростую операцию по распиловке старой конструкции. На время работ транспортный поток переключат на действующий рядом двухполосный мост. Новое сооружение заменит однополосный мост на правой стороне дороги в сторону Канаша. В рамках реконструкции также обустроят подходы к мосту протяженностью 3,6 км. Проезжая часть будет расширена до четырех полос. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2024 года, общая стоимость работ оценивается в 1,9 млрд рублей.