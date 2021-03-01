Завершено расследование уголовного дела о фальсификациях на выборах-2020

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), фигурантки пошли на нарушение закона в сентябре 2020 года в период проведения голосования на выборах Главы Чувашской Республики, депутатов Урмарского районного Собрания депутатов седьмого созыва и депутатов Собрания депутатов Мусирминского сельского поселения четвертого созыва. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1523 в селе Мусирмы в целях искусственного завышения явки избирателей для обеспечения признания этих выборов состоявшимися поручила двум членам комиссии изготовить фиктивные заявления о предоставлении возможности гражданам проголосовать вне избирательного участка.

Получив от них сфальсифицированные избирательные бюллетени, содержащие поддельные подписи граждан, председатель ИК собственноручно поместила их в ящики для голосования. При этом никому из избирателей эти бюллетени не выдавались, участия в голосовании на выборах они не принимали. Всего, по данным следствия, обвиняемые сфальсифицировали 141 бюллетень от имени 47 избирателей, а в ящики для голосования были помещены по 47 поддельных бюллетеней для выборов каждого уровня, которые были учтены при подсчете голосов и подведении итогов выборов.

После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Урмарский районный суд для рассмотрения по существу.

КОММЕНТАРИЙ Уголовные дела по фактам допущенных нарушений при проведении выборов в прошлом году (такие случаи выявлены и в некоторых других районах) прокомментировал председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков. На встрече Главы Чувашии с представителями политических партий руководитель Центризбиркома сообщил: «Мы внимательно все эти вопросы рассматриваем, выясняем, что привело к тому, что эти нарушения стали возможными. Все эти пять случаев объединяет одно единственное важное упущение — не было нормального контроля на этих участках. Там, где контроль был, никаких нарушений нет. Поэтому очень важен именно партийный контроль, контроль со стороны политических партий», — цитирует его ИА «Чувашинформ». По мнению Цветкова, стопроцентное обеспечение избирательных участков Чувашии видеокамерами также позволит исключить нарушения на выборах.