Штаб общественного наблюдения подготовит более 2200 наблюдателей

«Наблюдатели не просто должны сидеть и смотреть в потолок. Они сами должны занимать активную позицию, реагировать на нарушения избирательного законодательства и сигнализировать об этом», — отмечает руководитель штаба Александр Белов.

Ожидается также, что в штабе наладят контроль за агитацией в интернете. Согласно принятому на федеральном уровне закону, нарушение этой нормы грозит блокировкой сетевого ресурса.

Штаб общественного наблюдения продолжает заключать договоры с некоммерческими организациями и партиями о проведении совместной работы.