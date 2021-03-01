Руководитель ЦИК Чувашии прокомментировал уголовные дела о нарушениях на выборах

Речь идет о возбуждении пяти уголовных дел по итогам прошедших в сентябре прошлого года выборов. Они касаются фальсификаций избирательных документов при проведении выборов местных депутатов, в частности сельских поселений.

«Мы внимательно все эти вопросы рассматриваем, выясняем, что привело к тому, что эти нарушения стали возможными. Все эти пять случаев объединяет одно единственное важное упущение – не было нормального контроля на этих участках. Там, где контроль был, никаких нарушений нет. Поэтому очень важен именно партийный контроль, контроль со стороны политических партий», — пояснил председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии.

Александр Цветков и призвал политические партии республики активно подключаться к работе Штаба общественного наблюдения.

Также руководитель ЦИК Чувашии отметил, что в этом году ставится цель обеспечить сто процентов избирательных участков Чувашии видеокамерами. При этом работать они будут круглосуточно в течение 3 дней проведения голосования. Это также позволит исключить нарушения на выборах, подытожил Александр Цветков.