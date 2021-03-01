В Чувашии подписано соглашение о сотрудничестве по наблюдению за выборами в сентябре 2021 года

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Своими подписями документ скрепили руководители Центральной избирательной комиссии региона, Общественной палаты Чувашии и Штаба общественного наблюдения. Эти структуры будут взаимодействовать в организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан, содействовать обеспечению открытости и гласности, а также повышению электоральной активности избирателей. Ключевая задача — обеспечить прозрачность, честность и демократичность процесса проведения выборов в республике. Соглашения о сотрудничестве также будут подписаны с ведущими некоммерческими организациями республики, сообщает «Чувашинформ».

Опубликовано: 11 марта 2021 г.


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