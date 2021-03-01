ДМИТРИЙ МАРКОВ

заместитель председателя правительства Тульской области

«Вся наша семья отдала системе здравоохранения 550 лет. Когда я принял решение продолжить династию, ни у кого даже вопросов не возникло. Закончил медфак ЧГУ, параллельно работал на административной должности. Как-то меня вызвал министр. У него в кабинете находился ректор ЧГУ. Они сказали, что в плане материальной базы, кадров факультет немного проседает. Нужен был человек, который бы наладил там работу. Так я стал деканом. А параллельно еще возглавил Чебоксарское городское управление здравоохранения. Что было самым трудным в работе? Люди. Нужно понять, прочувствовать, выстроить модель адекватного управления. Заставить, накричать — это самое простое. Смотивировать, чтобы все заработало в автоматическом режиме, гораздо сложнее».

(Из интервью газете «Тульские известия»)