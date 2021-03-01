Пенсионер через прокуратуру добился присвоения статуса «Дети войны»

77-летний житель Комсомольского района подал в прокуратуру жалобу на то, что ему отказывают в получении удостоверения «Дети войны». По этому поводу он обращался в отдел социальной защиты населения Минтруда Чувашии в Комсомольском районе. В ходе проверки выяснилось, что в нарушение требований республиканских нормативных актов заявителю были предъявлены избыточные требования по сбору документов, что в итоге привело к отказу в приеме заявления. После внесения прокуратурой района представления пенсионеру присвоен статус «Дети войны» и выдано положенное по закону удостоверение.