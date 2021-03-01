Юные спортсмены республики дважды поднимались на пьедестал почета соревнований

Папа привел к медали
Воспитанник спортивной школы имени Валериана Соколова Илья Рисков завоевал серебряную медаль первенства ПФО по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Как сообщают в Минспорте Чувашии, свою заслуженную награду Илья выиграл в условиях острой конкуренции. В соревнованиях, прошедших в Йошкар-Оле, приняли участие более 200 спортсменов из 14 регионов страны, а борьба за титул победителя шла в 13 весовых категориях. В весовой категории 63 кг подопечный Евгения Титова провел четыре поединка, три из которых выиграл. И лишь в финале наш боксер уступил лидерство спортсмену из Перми Мерту Садыеву.
А уроженка Батыревского района, кандидат в мастера спорта Гелусе Камалетдинова отличилась на первенстве России по арм-рестлингу. Трехдневные состязания, проводившиеся в Орле, собрали более 600 спортсменов из 44 регионов России. Наша спортсменка показала третий результат на правой руке в весовой категории до 65 кг среди юниорок. К соревнованиям, кстати, Гелусе готовил ее папа, и по совместительству тренер Ильдар Камалетдинов.
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На этой неделе пять представителей Чувашии отправились в Пензу, на чемпионат России по спортивной гимнастике. Для многих спортсменов он станет не только первым стартом после долгого перерыва, но и отборочным этапом на чемпионат Европы. Как сообщают в Минспорте Чувашии, от нашей республики на чемпионате выступят мастера спорта России международного класса Владислав Поляшов и Елена Герасимова, а также мастера спорта страны Дарья Белоусова и Екатерина Иванова и кандидат в мастера спорта Ольга Левенкова.