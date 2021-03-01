Глава города Чебоксары поздравил врачей и медсестер с Международным женским днем

«Вы делаете мир добрее»

Обычно с цветами в перинатальные центры спешат счастливые отцы. Но в марте, по случаю праздников, картина меняется. С букетами нежных весенних тюльпанов и благодарственными письмами в Президентский перинатальный центр Минздрава Чувашии пришли глава города Чебоксары Олег Кортунов и депутаты Чебоксарского городского собрания.

«Вы каждый день принимаете участие в рождении новой жизни, выполняя важнейшую социальную задачу. Низкий поклон вам за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство», — отметил глава Чебоксар, поздравляя прекрасных дам в белых халатах с Международным женским днем. И не преминул восхититься многочисленными дарованиями и талантами прекрасной половины человечества. «Испокон веков женщина является источником жизни, хранительницей домашнего очага, семейного счастья и благополучия, — подчеркнул он. — Современная же женщина успевает посвятить себя не только материнству и быту, но и добивается успехов во всех остальных сферах жизни».

Цветы и теплые слова от Олега Кортунова и чебоксарских депутатов получили и услышали и сотрудницы Чебоксарской городской клинической больницы № 1. Народные избранники выразили благодарность женщинам-медицинским работникам, которые сегодня в непростых условиях спасают и выхаживают больных, поблагодарили их за профессионализм и великое терпение, за умение сострадать и сочувствовать. «Все самое светлое и прекрасное связано с вами, — подчеркнул, обращаясь к врачам и медсестрам, Олег Кортунов. — Ваши чуткость, нежность и забота делают мир добрее».

Фото cap.ru

Депутаты Чебоксарского горсобрания во главе с Олегом Кортуновым поблагодарили врачей Президентского перинатального центра за их столь нужную людям работу и высокий профессионализм.