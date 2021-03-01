«Валдай» для Чувашии получит оригинальную окраску

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Из достоверных источников стало известно, что первый «Валдай», который должен курсировать в нынешнюю навигацию между Чебоксарами и Казанью, внешне будет отличаться от своих «собратьев».
Как уже сообщала «СЧ», быстроходное судно решено назвать именем нашего земляка, известного кораблестроителя Алексея Крылова. Надпись «Академик Крылов» будет красоваться по центру борта «Валдая». Ближе к хвостовой части появится надпись «Республика на Волге», украсят судно и национальные чувашские узоры. На входной двери будет изображен герб Чувашии.
Изменится и цветовая гамма — в пользу насыщенно-желтого. Его оттенит ярко-оранжевая полоса, проходящая над ватерлинией. Оба цвета напоминают, опять же, о национальном гербе и флаге.

Опубликовано: 4 марта 2021 г.


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