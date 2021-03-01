Шумерлинское межрайонное отделение ЧЭСК оказывает весь перечень услуг потребителям

Жители города Шумерли уже почувствовали комфорт и удобство в работе Шумерлинского межрайонного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» (входит в Группу РусГидро), которое с прошлого года работает по принципу «одного окна». Здесь жители города могут заплатить за потребленную электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение, за горячее водоснабжение и отопление, а также за текущий ремонт и содержание жилья. Кроме этого есть возможность передать показания за электроэнергию и холодное водоснабжение.

«Это действительно очень удобно прийти в межрайонное отделение и сразу за все заплатить. Я живу в Шумерле уже много лет. Радует, что такая крупная организация взяла на себя ответственность и укомплектовала работу сразу нескольких организаций, уверенность вселяет и то, что Чувашская энергосбытовая компания – надежная и социально ответственная организация», — говорит жительница города Вера Васина.

Напомним, в октябре 2020 года Чувашская энергосбытовая компания заключила договор с МУП «Чистая вода» города Шумерли. С этого момента работники ЧЭСК ведут базу данных лицевых счетов потребителей коммунальных услуг, формируют расчеты, доводят до потребителей платежные документы, принимают показания приборов учета за водоснабжение и водоотведение.

Кроме этого налажена совместная работа с МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения». Горожане здесь же оплачивают за отопление и горячее водоснабжение. Сотрудничество с ООО «Грант» и ООО «Наш дом» позволяет принимать платежи за коммунальные услуги( текущий ремонт и содержание жилья многоквартирных домов).

«Для шумерлинцев это очень удобно прийти в одно место и уточнить все вопросы и по водоснабжению, и по электроснабжению и внести платежи за текущий ремонт и содержание жилья. Работу в этом направлении будем продолжать, расширять границы обслуживания клиентов. Данный опыт работы будет внедрятся и в других межрайонных отделениях Чувашской энергосбытовой компании», — сообщает исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров.

Ежемесячно с 15 по 25 число каждого месяца шумерлинцы могут передавать показания прибора учета электроэнергии, холодного водоснабжения по единому телефону в Шумерле: 8(83536) 2-99-39, а также в межрайонном отделении. Напомним, что передать показания приборов учета также можно через онлайн-сервисы ЧЭСК:

• «Личный кабинет клиента» на сайте организации.

• Мобильную версию сервиса «Личный кабинет клиента».

• Чат-бот в Viber. Отправить показания счетчика можно в период с 15 по 25 число круглосуточно, в любое удобное время, в том числе, в праздничные и выходные дни.

• Через сервис «Сбербанк-онлайн» (с 15 по 25 число каждого месяца).

• через ЕКЦ по телефонам: 8-8352-36-80-03, 8 800 200 07 42 (звонок бесплатный).