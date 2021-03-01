Гастролеров задержали с поличным при «обналичке»

Дистанция между полицией и «дистанционными» мошенниками на этот раз оказалась минимальной…

Муж снимал, жена переводила

Оперативники уже не удивляются тому, что мошенникам, которые представляются сотрудниками банков, верят даже сами работники кредитных учреждений. В октябре 2019 года полтора миллиона «на безопасный счет» решила перевести экономист одного из предприятий Чебоксар. От первого телефонного звонка с предупреждением о подозрительных манипуляциях со счетом до консультаций по «спасению» наличных прошло более трех часов. Женщина, которая в тот период находилась в отпуске по уходу за ребенком, разговаривала с мошенниками сначала из дома, потом по пути к банкомату, расположенному в одном из торговых центров Чебоксар. Мошенники все время были с ней на связи. Встревоженный долгим отсутствием жены, к банкомату подъехал муж потерпевшей. Но и он не понял, что происходит, спасибо, хоть догадался снять процесс перевода денежных средств на видеокамеру мобильного телефона…

Опустошив счет, на котором до злополучного звонка находилось более полутора миллионов рублей, молодая мама мало-помалу начала прозревать и обратилась в полицию. Чтобы помочь оперативникам в поимке преступников, она готова была в качестве эксперимента рискнуть отправить средства и с другого своего счета, но сотрудники уголовного розыска ее отговорили. Сделаем все возможное, чтобы вернуть ваши деньги, заверили пострадавшую в отделе по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Чувашии. И сдержали обещание.

Деньги рядом

Наутро от сотрудников службы безопасности банка пришла хорошая новость: похищенные полтора «лимона» не покинули пределов республики. «Средства были переведены на банковские карты жителей Республики Татарстан, но обналичивались в одном из финансово-кредитных учреждений города Чебоксары», — рассказывает подполковник полиции Михаил Игнатьев, начальник отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники установили подозреваемого в краже сбережений местной жительницы. Причем в последнее время этот человек чуть ли не ежедневно приходил к терминалам и снимал деньги. По нему можно было даже часы сверять. Еще пару дней потребовалось полицейским, чтобы установить сообщника незнакомца и адреса, где приезжие молодые люди снимали квартиры.

Одна из них находилась в центре Чебоксар, на улице Ярославской, откуда до основных банков рукой подать. В так называемый офис «гастролеров» сыщики наведались в первую очередь. «Тандем» был взят тепленьким: квартира была завалена электронными средствами платежа и сим-картами, карманы задержанных оттопыривали пачки крупных купюр. Похищенные у потерпевшей средства удалось вернуть практически полностью…

Непыльная работа

— Чем занимаетесь? — спрашиваем у одного из скованных наручниками «офисных» работников.

— Я не знаю, как это называется… — немного поразмыслив, отзывается тот.

А это называется обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем. В этом, по оперативным данным, и заключалась функция жителей Кургана, прибывших в столицу Чувашии примерно за месяц до указанных событий.

«Им давались инструкции о строгой конспирации своей деятельности, способах обналичивания похищенных денежных средств, о том, когда и какие денежные средства будут поступать», — делится своими выводами начальник отдела следственного управления УМВД России по г. Чебоксары подполковник юстиции Сергей Яковлев, расследовавший данное уголовное дело.

В момент совершенно неожиданного для них задержания «обнальщики», конечно же, пытались преуменьшить свою роль в преступной схеме. Однако следствие уверено, что они прекрасно понимали, каким образом сотни тысяч рублей ежедневно оказываются на счетах, и у кого они похищены. Понимали, но ввиду своей юридической безграмотности или юношеского легкомыслия предпочитали не «заморачиваться» по этому поводу, исправно получая свои десять процентов от каждой успешно проведенной банковской операции.

Правда, каждый шаг гостей из Зауралья жестко контролировался их «работодателями». Поэтому в чебоксарские банки те приходили, как по часам, в одно и то же время и без промедления должны были выходить на связь. Инструкции поступали в виде смс-сообщений в мессенджерах. Малейшее отклонение от них каралось штрафными санкциями и уменьшением суммы вознаграждения. А с дисциплиной у любителей тусовок и ночных клубов, прямо скажем, было не очень, поэтому практически все, что удавалось заработать, парни тут же спускали на свою разгульную жизнь. Жили сегодняшним днем…

Остановка не по расписанию

Судя по тем данным, которыми располагают оперативники УУР, до приезда в Чувашию друзья таким же образом «работали» в Уфе и Казани. В Чебоксарах тоже надолго останавливаться не собирались — вот-вот должны были перебраться в Ульяновск. Туда, следом за ними, судя по всему, стали бы поступать транспортными компаниями новые посылки с необходимыми для обналичивания «расходниками» — банковскими и сим-картами.

Но в столице Чувашии, как это у нас часто бывает с заезжими «гастролерами», у ребят все пошло наперекосяк. Планировали пробыть чуть больше месяца, но на целый год, пока шло расследование уголовного дела, угодили в камеру следственного изолятора. И это еще им повезло, что только на год. С учетом того, что это у курганцев первые неприятности с законом, а ущерб потерпевшей почти полностью возмещен, Калининский районный суд г.Чебоксары признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к условному лишению свободы. Кстати, по информации чувашских полицейских, позже в Кургане коллеги задержали и предполагаемого организатора преступной схемы. Тот успел набрать новую команду помощников, готовых рискнуть за свои проценты от обналиченной суммы. При обыске полицейские изъяли порядка 6 миллионов рублей…

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Все необходимые для криминальной деятельности «расходные материалы» — электронные средства платежа и сим-карты — поставлялись жителям Кургана пачками, посредством почтовых компаний.