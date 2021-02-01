Уходя от погони водитель на автомобиле «спустился» по лестнице вокзала

Погоня за нетрезвым местным жителем за рулем «ВАЗ-2110» 21 февраля в Вурнарах закончилась на перроне железнодорожного вокзала.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, дежурившие в ту ночь инспекторы ГИБДД заметили «десятку», маневры которой вызвали у них определенные вопросы. Однако подчиниться требованию остановиться автолюбитель не посчитал необходимым и только добавил газу. В попытке скрыться от патрульной машины водитель «ВАЗ-2110» объехал железнодорожный вокзал и съехал с лестницы. Видимо, лихач планировал оторваться от преследовавших его инспекторов, проехав по перрону, только не учел, что перрон — тупиковый. Не дожидаясь, пока их задержат стражи дорожного порядка, водитель и его нетрезвая компания оставили автомобиль и бросились врассыпную.

Впрочем, дежурному инспектору удалось поймать одного из пассажиров, а затем сотрудники ГИБДД вышли и на нетрезвого водителя. Им оказался 35-летний местный житель, ранее не замеченный в каких-либо серьезных нарушениях. Да и сам лихач не стал скрывать, что сел за руль, «приняв на грудь»…

Сейчас вурнарскому «удальцу» грозит ответственность по трем статьям КоАП: неподчинение сотрудникам полиции, нетрезвое вождение и езда по тротуарам.

Ринуться в погоню пришлось и сотрудникам дорожно-постовой службы в Цивильском районе. Там в один из выходных дней водитель на «Черри Амулет», завидев инспекторов, попытался скрыться, не выполнив требование об остановке. Владелец иномарки выехал на федеральную трассу М7 «Волга», где успел создать аварийную ситуацию для других участников дорожного движения. Когда водителя остановили, выяснилось, что нарушитель был нетрезв, а кроме того перевозил в салоне автомобиля своих детей без специальных удерживающих устройств. Сейчас он привлечен к административной ответственности.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии