К юбилею доктора педагогических наук, профессора Татьяны Николаевны Петровой

Жизнь, посвященная педагогике

26 февраля юбилейную дату отмечает заслуженный работник образования Чувашской Республики, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, академик Международной педагогической академии Татьяна Николаевна Петрова.

Родилась в деревне Тансарино Урмарского района Чувашской Республики в семье прославленных учителей Афанасьевых — Николая Афанасьевича и Зои Федоровны, которые много десятилетий учили и воспитывали детей в Кульгешской средней школе, оставили добрую память о себе. Сегодня эта школа носит имя отца Татьяны Николаевны.

В 1974 году Татьяна Николаевна поступила на филологический факультет Чувашского госпединститута им. И.Я. Яковлева. Студенческие годы пролетели быстро. Они показали, что Татьяна Афанасьева — личность, несомненно, пытливо-созидательная, стремящаяся к нравственному самосовершенствованию. Недаром ее выпускная дипломная работа по педагогике, посвященная вопросам воспитания подростков, на конкурсе всесоюзных студенческих работ в 1979 году была удостоена Почетной грамоты Министерства образования СССР.

По окончании пединститута Татьяна Николаевна успешно работала учителем русского языка и литературы в средней школе № 47 г. Чебоксары, поступила в аспирантуру НИИ национальных проблем образования РФ. Учеба в аспирантуре завершилась защитой в 1992 году диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Просвещение и педагогическая мысль Чувашии XVIII века». Обращение к истокам прошлого своего народа, осмысление его ментальности и культуры, выявление секретов семейного и общественного воспитания молодежи, посвящение ее в добрые традиции предков и христианские каноны формирования у детей благочестия, любви к труду, Отчизне и других моральных качеств — все это не могло не увлечь усердного исследователя.

В 1996 году Татьяна Николаевна успешно защитила докторскую диссертацию по теме «История воспитания и педагогической мысли чувашского народа в XV–XVIII вв.». Защита состоялась в Институте развития личности Российской академии образования. Научным руководителем и консультантом ее диссертаций был академик РАО Г.Н. Волков.

Главное направление научных интересов Татьяны Николаевны — историческая этнопедагогика, этнопсихология, этнофилософия, социальная педагогика, история воспитания и педагогической мысли народов мира. Результаты ее исследований не только дают возможность проследить всю историю развития просвещения в Чувашии до XIX века, но и позволяют использовать накопленный опыт воспитания растущих поколений в современных условиях. Она является автором свыше 200 научных публикаций, в том числе таких монографий и учебных пособий, как «История воспитания и педагогической мысли чувашского народа в ХV–ХVIII веках», «Отстаивание национальной идеи: историческая этнопедагогика», «Этнический характер и проблемы толерантности», «История педагогики и образование», «Творческая интерпретация этнопедагогической информации: теория и практика», «Введение в этнопедагогику» и др.

Более тридцати лет Татьяна Николаевна работала в Чувашском государственном педагогическом университете: преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры педагогики, заведующей кафедрой истории образования, этнопедагогики и яковлевоведения, профессором кафедры педагогики и психологии, проректором по научной и инновационной работе. Созданные за годы успешной трудовой практики труды ученого-педагога способствуют обогащению лекционных курсов и семинарских занятий по философии и истории образования, спецкурсов «Этнопедагогика чувашского народа», «История просвещения и педагогической мысли в Чувашии» и др. Народные формы, методы, средства воспитания и обучения, славные традиции, обычаи, обряды и др., нашедшие отражение в исследованиях ученого, представляют несомненную практическую значимость. В ряде ее работ, опубликованных в журналах «Педагогика», «Сибирский педагогический журнал», «Народная школа», «Родная Волга» и др., дается научное освещение исторического опыта и педагогической культуры чувашского народа начиная с периода Волжской Болгарии. Анализ памятников культуры XV-XVIII вв., выявленные в архивах многочисленные документы, этнографические материалы позволили ученому-педагогу определить основные традиции развития педагогической мысли чувашского народа.

Татьяна Николаевна принимает активное участие в общественно-педагогической жизни страны, она участница многих педагогических форумов, международных и всероссийских научно-практических конференций. За последние годы она с успехом выступала с лекциями и докладами в Монголии, Китае, Турции, Казахстане, Якутии, Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Йошкар-Оле, Саранске.

Характерная черта профессора Татьяны Николаевны Петровой — помогать молодым исследователям, окружающим ее людям, не останавливаться на достигнутом, постоянно двигаться вперед.

Под ее научным руководством успешно защищены 5 докторских и 60 кандидатских диссертаций по педагогике, десятки студенческих выпускных квалификационных работ.

За достигнутые успехи в учебно-воспитательной, научно-исследовательской и общественной деятельности она награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2001), Большой Золотой медалью Я.А. Коменского (2002), Почетными грамотами ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Министерства образования и молодежной политики ЧР, Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Республики Калмыкия (2006), наградным листом (Хисеп хуч?) Чувашского национального конгресса (2008), является заслуженным работником образования ЧР (2009), лауреатом конкурса на звание «Лучший ученый 2005 года Чувашской Республики».

Сегодня Татьяна Николаевна успешно руководит научными исследованиями учителей школ, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов.

Желаем профессору Татьяне Николаевне Петровой оставаться таким же энергичным и обаятельным человеком и вырастить еще много достойных учеников!

Коллектив ЧГПУ им. И.Я. Яковлева