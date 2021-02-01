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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ
генеральный директор Продовольственного фонда Чувашской Республики

«Главная задача Продовольственного фонда Чувашской Республики — обеспечение населения региона качественной, экологически чистой продукцией по доступным ценам, а сельхозтоваропроизводителей — минеральными удобрениями и ГСМ к проведению сезонных полевых работ,
в том числе путем авансирования под будущий урожай. Благодаря соглашениям, подписанным в 2020 году Минсельхозом Чувашии с крупнейшими российскими производителями — ФосАгро и УРАЛХИМ — нам удалось в 2021 году закупить сверхплановый объем минеральных удобрений. В настоящее время Продовольственный фонд отгружает в хозяйства республики 10 видов простых и сложных удобрений в ежедневном режиме, а объем реализованных в этом году удобрений вдвое превышает объемы прошлогодних поставок. В период подготовки к весенним полевым работам удобрения отгружаем и в выходные дни».

Опубликовано: 25 февраля 2021 г.


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