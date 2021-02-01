АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ

генеральный директор Продовольственного фонда Чувашской Республики

«Главная задача Продовольственного фонда Чувашской Республики — обеспечение населения региона качественной, экологически чистой продукцией по доступным ценам, а сельхозтоваропроизводителей — минеральными удобрениями и ГСМ к проведению сезонных полевых работ,

в том числе путем авансирования под будущий урожай. Благодаря соглашениям, подписанным в 2020 году Минсельхозом Чувашии с крупнейшими российскими производителями — ФосАгро и УРАЛХИМ — нам удалось в 2021 году закупить сверхплановый объем минеральных удобрений. В настоящее время Продовольственный фонд отгружает в хозяйства республики 10 видов простых и сложных удобрений в ежедневном режиме, а объем реализованных в этом году удобрений вдвое превышает объемы прошлогодних поставок. В период подготовки к весенним полевым работам удобрения отгружаем и в выходные дни».