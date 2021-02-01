Житель Татарстана заклеил цифру в номере автомобиля, но штрафа не избежал

Экипаж отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД, патрулировавший в Ядринском районе, сразу заметил, что с регистрационным знаком опередившего их «Мерседеса» что-то не так. Последняя цифра в номере была чем-то прикрыта. Остановив иномарку на освещенном участке трассы М-7, инспекторы убедились, что часть номера заклеена пластиковой картой, что является грубым нарушением правил дорожного движения.

23-летний житель Республики Татарстан честно признался, что хотел таким образом избежать штрафов за превышение скоростного режима по пути из Москвы в Казань. Камеры, возможно, ему обмануть и удалось, но с инспекторами такой номер не прошел.

В отношении нарушителя был составлен материал по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ — «управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками с применением материалов, препятствующих идентификации». За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей или даже лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Выкладывая фото автомобиля в открытые источники номер прикрывать можно, а на дороге нельзя.